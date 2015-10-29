香港个股：维达国际以28亿港元整合大股东爱生雅的亚洲卫生用品业务

路透香港10月29日 - 中国卫生护理品牌产销商--维达国际 周四宣布，将以初步代价28亿港元收购母公司--瑞典爱生雅 于东南亚、台湾和南韩之卫生用品业务，并以现金及股份等方式支付。

公司表示，去年相关整合业务的净销售额约22亿瑞典克朗（折合约23亿港元）。此整合将使维达国际进一步扩展业务至亚洲地区，包括马来西亚、台湾、南韩、新加坡、泰国、菲律宾、印尼、越南、柬埔寨、缅甸、老挝、东帝汶及汶莱等。

根据协议，维达国际授予永续和独家之特许权，于此等亚洲国家使用多个爱生雅的知名品牌，包括＂Tempo 得宝＂、＂TENA 添宁＂、＂Tork 多康 ＂、＂Libresse 轻曲线＂和＂Libero 丽贝乐＂；并取得多个知名地区商标所有权，例如＂Dr.P 包大人＂、＂Sealer 嘘嘘乐＂、＂Drypers＂、＂Prokids＂、＂EQ Dry＂及＂Control Plus＂。

＂维达第七个五年计划的核心元素是要走向国际化及转型为一间亚洲领先的个人卫生用品公司。对于生活用纸及个人卫生用品业务而言，亚洲是一个充满巨大增长潜力的市场。＂维达国际主席李朝旺在新闻稿中称。

他并指，于亚洲，爱生雅的失禁护理、女性护理及婴儿护理产品具备扎实根基，而维达则是中国生活用纸产品专家。因此，是次业务整合不但可即时提升维达国际的企业价值，更可结合两间公司的最佳优势，有效扩展市场领域、产品类别、推动品牌发展及提升营运效益。

28亿港元的收购代价中，其中约10.94亿港元由维达以现金支付，约12.04亿港元按每股15.868港元向爱生雅发行维达新股支付，每股作价较公司周三收盘价16.04港元折让1.07%。余额约5.02亿港元则通过向爱生雅发行可换股票据偿付，转换价亦为15.868港元，有效期至明年12月底止。

假设爱生雅悉数将可换股票据兑换股份及新股发行代价，爱生雅在维达的持股量，将由现时的51.37%升至56.09%

此外，维达国际宣布以9.76亿港元，向李朝旺收购位于广东三江的生产基地及相关资产，并以现金及股份支付。目前公司应付该厂房的年度租金为6,200万元人民币。

维达国际早盘初段股价微升0.62%，报16.14港元，过去一个月累计涨逾16%。（完）

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