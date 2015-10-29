台湾汇市：台币盘初实质汇价走贬，FED政策声明助涨美元

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北10月29日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇价走贬。交易员指出，因美联储(FED)的声明重燃对美国今年加息的猜测，台币随多数非美货币走弱。
他们表示，由于适逢月底，出口商有抛汇需求，今日美元来到32.500以上即吸引不少卖单，外资与银行间则积极承接，使得开盘后一小时台北外汇经纪公司的成交量较上日增逾两倍，达到2.85亿美元。
“上到32.500(出口商)都出来了，区间也上移到32.500-32.600。”一位本地银行交易主管说。
另一外商银行交易员则称，由于韩元对美元贬值明显，且台股也走跌，今日台币表现料将疲弱。
台币早盘实质交易区间落在32.510-32.551；上日在32.410-32.465。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.575/32.615，上日收在32.620。
本地时间10:15时，韩元兑美元 报1,143.6，上日收在1,131.0；至于美元指数 最新报价97.614。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.500-32.600
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路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
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