路透基点：DE Shaw寻求约2亿美元杠杆融资用于收购东森电视股权--TRLPC

路透10月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，投资管理公司DE Shaw & Co寻求约相当于2亿美元的杠杆融资，用于支持竞购东森电视公司控股权。

消息人士称，德意志银行负责安排贷款事宜，资金将用于DE Shaw向凯雷集团收购EBC约61%的股份。

消息人士称，预计几家台湾银行或参与贷款。

据消息人士透露，这笔融资的杠杆比率为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的五至六倍。

路透8月时报导，东森国际股份有限公司称，其与凯雷和计划联合出售对EBC所有持股，交易估计至少价值200亿台币(6.5亿美元)。该公司与凯雷分别持股21.3%和61%。

但消息人士称，DE Shaw只竞购凯雷持有的61%股份。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)