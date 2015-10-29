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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 10:31 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元走弱，亚股疲弱

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* 对美联储预期转向强硬，打压亚洲风险资产

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.63%，尽管美股走强

* 澳元偏空的人气，受新兴市场疑虑所影响

* 澳元兑美元徘徊在0.6934/0.7382走势的61.8%回档位0.7105

* 若跌破0.7080，最终将下看0.6935/40。(完)

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