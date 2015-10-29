《国际主要央行公开市场操作一览》--10月29日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透上海10月29日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。
欧洲央行总裁德拉吉10月表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。
日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
--------------------------------------------------
10/28 隔夜逆回购 -1,553.16 0.05%
10/27 隔夜逆回购 -1,509.68 0.05%
10/26 隔夜逆回购 -1,345.97 0.05%
10/23 三天逆回购 -1,256.35 0.05%
10/22 隔夜逆回购 -1,528.70 0.05%
《本周主要新闻》
--美联储10月27-28日货币政策会议后发布的声明称，为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进，委员会确认维持目前联邦基金利率0-0.25%目标区间仍是合适的。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
----------------------------------------------------------------
10/28 七天期反向交易 1.43亿美元 0.61%(固定利率)
10/28 91天期反向交易 181.253 0bp(固定利差)
10/27 七天期反向交易 684.512 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行三位关键决策者表示，欧洲央行将继续印钞，直到物价升幅提高；而且欧洲央行有责任使用包括调降存款利率在内的各种工具，以实现通胀目标。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
---------------------------------------
周三 247,290
上周三 244,660
---------------------------------------
当期变化 +2,630
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--消息人士表示，日本央行在周五政策会议上将调降本财年经济及通胀展望，但明年的预估只会微调，这或许会让央行将很快进一步宽松货币政策的预期降温。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.86%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三表示，11月3日将标售364天期定存单，金额1,500亿台币；11月10日则将标售300亿台币两年期定存单。两种天期定存单的标售金额均同于上月。
--台湾央行周三公布，共发行4,610.5亿台币定存单；与当日存单到期金额5,270.5亿台币相较，存单发行余额减660亿。
--台湾央行周二公布，共发行484亿台币定存单；与当日存单到期金额31亿台币相较，存单发行余额增453亿。
--台湾央行周一公布，共发行494亿台币定存单；与当日存单到期金额293.50亿台币相较，存单发行余额增200.5亿。 (完)
如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)