《国际主要央行公开市场操作一览》--10月29日

路透上海10月29日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

欧洲央行总裁德拉吉10月表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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10/28 隔夜逆回购 -1,553.16 0.05%

10/27 隔夜逆回购 -1,509.68 0.05%

10/26 隔夜逆回购 -1,345.97 0.05%

10/23 三天逆回购 -1,256.35 0.05%

10/22 隔夜逆回购 -1,528.70 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储10月27-28日货币政策会议后发布的声明称，为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进，委员会确认维持目前联邦基金利率0-0.25%目标区间仍是合适的。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/28 七天期反向交易 1.43亿美元 0.61%(固定利率)

10/28 91天期反向交易 181.253 0bp(固定利差)

10/27 七天期反向交易 684.512 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行三位关键决策者表示，欧洲央行将继续印钞，直到物价升幅提高；而且欧洲央行有责任使用包括调降存款利率在内的各种工具，以实现通胀目标。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 247,290

上周三 244,660

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当期变化 +2,630

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--消息人士表示，日本央行在周五政策会议上将调降本财年经济及通胀展望，但明年的预估只会微调，这或许会让央行将很快进一步宽松货币政策的预期降温。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.86%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示，11月3日将标售364天期定存单，金额1,500亿台币；11月10日则将标售300亿台币两年期定存单。两种天期定存单的标售金额均同于上月。

--台湾央行周三公布，共发行4,610.5亿台币定存单；与当日存单到期金额5,270.5亿台币相较，存单发行余额减660亿。

--台湾央行周二公布，共发行484亿台币定存单；与当日存单到期金额31亿台币相较，存单发行余额增453亿。

--台湾央行周一公布，共发行494亿台币定存单；与当日存单到期金额293.50亿台币相较，存单发行余额增200.5亿。 (完)