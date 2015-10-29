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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 11:04 BJT

《全球汇市》美元处于两个半月高点，美联储将12月升息提上日程

“但你不能单凭经济面判断日本央行的政策。因此你不能完全排除放宽政策的可能性...还得考量到政治面。在参议院明年夏季举行选举前，日本央行可能会再度宽松政策，”他补充道。

对于日本央行周五开会时会否决议扩大刺激政策，市场看法分歧。

尽管部分日本决策制定者近日公开质疑目前进一步货币刺激的必要性，但欧洲央行的宽松暗示及中国上周的意外降息，已引发日本央行将有所行动的臆测。

新西兰元兑美元 跌0.4%至0.6671；新西兰央行稍早决议维持利率不变，一如市场预期，但该行表示担忧本币升值，意味着央行下次开会可能再度降息。

新西兰元盘中稍早一度触及两周低位约0.6622美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0929 1.0920 0.08 -9.66 1.2097

美元/日圆 120.70 121.06 -0.30 1.04 119.68

欧元/日圆 131.91 132.20 -0.22 -9.17 144.78

美元/瑞郎 0.9932 0.9936 -0.04 -0.09 0.9941

英镑/美元 1.5266 1.5260 0.04 -1.97 1.5573

美元/加元 1.3206 1.3190 0.12 13.67 1.1618

澳元/美元 0.7101 0.7115 -0.20 -13.06 0.8168

新西兰元/美元 0.6672 0.6696 -0.36 -14.43 0.7797

澳元/日圆 85.710 86.130 -0.49 -12.30 97.750

新西兰元/日圆 80.530 81.060 -0.65 -13.87 93.310

英镑/日圆 184.26 184.74 -0.26 -0.85 186.38

澳元/新西兰元 1.0637 1.0610 0.25 1.60 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/李婷仪/刘秀红/孙国玉/龚芳; 审校 白云/郑茵/杜明霞/王丽鑫/王洋)

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