《全球汇市》美元处于两个半月高点，美联储将12月升息提上日程

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
“但你不能单凭经济面判断日本央行的政策。因此你不能完全排除放宽政策的可能性...还得考量到政治面。在参议院明年夏季举行选举前，日本央行可能会再度宽松政策，”他补充道。
对于日本央行周五开会时会否决议扩大刺激政策，市场看法分歧。
尽管部分日本决策制定者近日公开质疑目前进一步货币刺激的必要性，但欧洲央行的宽松暗示及中国上周的意外降息，已引发日本央行将有所行动的臆测。
新西兰元兑美元 跌0.4%至0.6671；新西兰央行稍早决议维持利率不变，一如市场预期，但该行表示担忧本币升值，意味着央行下次开会可能再度降息。
新西兰元盘中稍早一度触及两周低位约0.6622美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0929 1.0920 0.08 -9.66 1.2097
美元/日圆 120.70 121.06 -0.30 1.04 119.68
欧元/日圆 131.91 132.20 -0.22 -9.17 144.78
美元/瑞郎 0.9932 0.9936 -0.04 -0.09 0.9941
英镑/美元 1.5266 1.5260 0.04 -1.97 1.5573
美元/加元 1.3206 1.3190 0.12 13.67 1.1618
澳元/美元 0.7101 0.7115 -0.20 -13.06 0.8168
新西兰元/美元 0.6672 0.6696 -0.36 -14.43 0.7797
澳元/日圆 85.710 86.130 -0.49 -12.30 97.750
新西兰元/日圆 80.530 81.060 -0.65 -13.87 93.310
英镑/日圆 184.26 184.74 -0.26 -0.85 186.38
澳元/新西兰元 1.0637 1.0610 0.25 1.60 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/李婷仪/刘秀红/孙国玉/龚芳; 审校 白云/郑茵/杜明霞/王丽鑫/王洋)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)