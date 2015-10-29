日本股市：早盘持平，工业生产数据优于预期降低央行放宽政策预期

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
日经指数 在平盘附近上下波动，早盘中段下跌0.1%至18,879.78点，此前曾触及19,080.89点。该指数逼近75日移动均线切入位19,103点，交易员认为此处是一道阻力。
“美联储现在暗示12月升息，而且日本经济数据强劲，让人益发认为日本央行明天可能按兵不动，”Chibagin Asset Management分析师Yoshihiro Okumura说。
日本9月工业生产在连续两个月下滑后增长1.0%，制造业者预期10月会进一步增加，这暗示随着中国经济放缓的效应开始消退，日本经济正在脱离低谷。
部分机械股表现优于大盘，除受工业生产数据提振，也因其业绩财报强劲。Okuma Corp 跳涨10%，Makino Milling Machine Co 大涨5.2%。
石油股也随油价上涨而表现亮眼。日本国际石油开发帝石 和Japan Petroleum Exploration 均上涨2.0%。
东证股价指数 跌0.1%，至1,546.47点；JPX日经400指数 持平在13,876.71点。(完)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)