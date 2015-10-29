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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 10:56 BJT

日本股市：早盘持平，工业生产数据优于预期降低央行放宽政策预期

日经指数 在平盘附近上下波动，早盘中段下跌0.1%至18,879.78点，此前曾触及19,080.89点。该指数逼近75日移动均线切入位19,103点，交易员认为此处是一道阻力。

“美联储现在暗示12月升息，而且日本经济数据强劲，让人益发认为日本央行明天可能按兵不动，”Chibagin Asset Management分析师Yoshihiro Okumura说。

日本9月工业生产在连续两个月下滑后增长1.0%，制造业者预期10月会进一步增加，这暗示随着中国经济放缓的效应开始消退，日本经济正在脱离低谷。

部分机械股表现优于大盘，除受工业生产数据提振，也因其业绩财报强劲。Okuma Corp 跳涨10%，Makino Milling Machine Co 大涨5.2%。

石油股也随油价上涨而表现亮眼。日本国际石油开发帝石 和Japan Petroleum Exploration 均上涨2.0%。

东证股价指数 跌0.1%，至1,546.47点；JPX日经400指数 持平在13,876.71点。(完)

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