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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 11:14 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元齐跌，因美联储12月升息预期增强

受三星带动，技术类股 表现优于大盘，近中午时分涨1.1%。三星电子股价扬升1.8%，LG显示器 涨2.6%。

韩国最大的网络搜索运营商Naver 涨2.1%，该公司宣布，计划在2016年1月28日之前回购1,859亿韩元自家股票，以稳定股价，增加股东价值。

接近中午时，外资买超544亿韩元韩股。

12月三年期公债期货 跌0.05点至109.67。

0233GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,143.2 1,131.0

日圆/韩元 9.4658/707 9.4529

韩国公债期货 * 109.67 109.72

韩国综合股价指数 2,039.57 2,042.51

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 王兴亚/刘秀红/李爽 审校 孙茉莉/李春喜/张若琪)

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