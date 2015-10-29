日本个股：内部数据暗示软银智能手机业务比财报表现更差

与竞争对手相比，这家日本第三大移动通讯运营商仅提供给大众有限的营收数据，而国内智能手机订购用户资料细目并未另外公布。已公布的全国数据显示，平板和电子相框等产品的新订购用户在截至3月止年度内温和减少10.6%。

7月简报数据显示，35%的下滑幅度与上年度新智能手机订购用户增加呈现明显反差，但无法取得更为确切的数据。不过该数据并不包含在电子产品零售商签约的新用户数据，且纳入计算的部分仅包含东京及周边区域；多数客户都是在电子产品零售商签约。上述数据也与手机升级有所区隔。

软银发言人Takeaki Nukii表示，他无法确认35%的跌幅，但这看来比公司内部所感受的还要严重。他同时表示，这个有限的数据不应被做为讨论公司智能手机销售整体趋势的基础，而该营业年度的其他数据则较为乐观。

不过熟知内情的一名软银消息人士向路透表示，7月简报中的大幅下滑数字大致与电子产品零售商和国内其他地区的状况相仿。

“电子产品零售商方面下滑的幅度可能没有软银店铺那么严重，但基本趋势并无二致，”他表示。这位消息人士不愿具名，因其并未获得对媒体发言的授权。

第一名消息人士表示，虽然他没有该运营年度的明确数据，但他并不觉得情况有改善。