日本个股：软银与夏普组建太阳能发电合资公司

路透东京10月29日 - 日本软银(股份有限公司) 周四称，将与日本夏普 组建一家合资公司，开展太阳能发电业务，此举或提振夏普疲软的光伏面板业务。

软银称，该合资公司将于12月份成立，将提供面板安装以及维护服务，第一批服务对象为约30加太阳能发电站，这些电站由软银在日本的光伏子公司运营。

夏普曾是光伏面板的全球领军企业，然而如今由于同亚洲对手的竞争十分激烈，现难以扭转该业务亏损局面。

软银称其将持有新公司多数股权，新公司资本金料在100万美元左右。