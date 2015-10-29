日本个股：软银与夏普组建太阳能发电合资公司

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透东京10月29日 - 日本软银(股份有限公司) 周四称，将与日本夏普 组建一家合资公司，开展太阳能发电业务，此举或提振夏普疲软的光伏面板业务。
软银称，该合资公司将于12月份成立，将提供面板安装以及维护服务，第一批服务对象为约30加太阳能发电站，这些电站由软银在日本的光伏子公司运营。
夏普曾是光伏面板的全球领军企业，然而如今由于同亚洲对手的竞争十分激烈，现难以扭转该业务亏损局面。
软银称其将持有新公司多数股权，新公司资本金料在100万美元左右。
软银2011年进入太阳能业务领域，因当年的日本大地震使软银社长孙正义意识到可再生能源的重要性。软银还对印度的太阳能业务也表示出兴趣。(完) (编译 孙国玉；审校 王洋)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)