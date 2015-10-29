《全球主要央行动态》--10月29日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月22日-10月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。投资者对美联储将保持利率不动有所预期，但直接指明12月评估升息还是出乎他们的意料。美联储还淡化了近期全球金融市场动荡局面，称尽管就业增长有所放缓，但美国劳动力市场仍在复苏。

美联储10月27-28日货币政策会议后发布的声明称，自9月会议以来获得的信息显示，经济活动一直在温和扩张。委员会仍预计经济和就业市场前景的风险接近平衡，但也在关注全球经济和金融市场发展。为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进，委员会确认维持目前联邦基金利率0-0.25%目标区间仍是合适的。在决定下次会议上升息是否合适时，委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展。

美联储主席叶伦周三把12月加息重新提上日程，未来几周，面对或许良莠不齐的经济数据，她可能需要“消除”美联储内部的歧见，以强化这种讯息。美联储结束为期两天的政策会议后，明确提及12月15-16日召开下次会议时可能考虑升息，之后市场降低了对美联储将维持近零利率直至明年的预期。

美国国会联合经济委员会发言人上周六表示，美联储主席叶伦将在12月3日向该委员会发表证词陈述。

**欧元区**

欧洲央行三位关键决策者表示，欧洲央行将继续印钞，直到物价升幅提高；而且欧洲央行有责任使用包括调降存款利率在内的各种工具，以实现通胀目标。他们传达的信息加强了欧洲央行采取新刺激政策的预期。此前欧洲央行总裁德拉吉于上周表示，欧洲央行考虑采取新刺激举措，而且将于12月在获得央行人员对通胀的最新预估时就此作出决定。

-欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，该央行将维持低利率政策，并通过资产购买来继续扩大资产负债表，直至通胀率明显上升。

-该央行执委科尔表示，如果发现物价升幅反弹的速度可能会低于之前预期，那么欧洲央行可能需要下调存款利率。他周二在造访墨西哥时表示，欧洲央行使用的工具将取决于其预期流动性或利率会出现何种冲击。

-央行执委兼首席经济学家普雷特表示，该行有责任动用所有工具来达成通胀目标，否则恐有信誉扫地之虞。 他还称，在寻求提振欧元区通胀的举措之际，欧洲央行正在“毫无禁忌地”评估政策工具，并参考其他央行的经验。

但欧洲央行管理委员会一些委员对立即推出新刺激举措的可能性大泼冷水，管理委员会委员暨爱沙尼亚央行总裁韩伟森(Ardo Hansson)表示，ECB没有理由在12月进一步宽松政策。

央行方面的消息人士周二称，鉴于一些欧洲央行利率制定者上周主张立刻放松政策，总裁德拉吉决定采取折衷方法，与温和派站在同一阵线，并建立央行在12月出招的预期。一名知悉讨论情况的消息人士称，几位具影响力的管委主张，欧洲央行资产负债表规模仍相当小，特别是和美联储对比时；而且，以丹麦负存款利率为例，表明仍有降息的空间。德拉吉并没有如市场所预期的那样表达观望态度，而是选择释出更温和且明确的讯息，维系住欧洲央行建立共识的传统，这一点让屡屡在关键时刻沟通不良的美联储相形见拙。

意大利央行副总裁Fabio Panetta在周日刊出的一次采访中称，欧洲通胀率可能在低位维持一段时间，需要更多货币刺激政策进行提振。

欧洲央行上周四维持利率在纪录低点不变。目前央行在实施印钞计划以提振欧元区经济。欧洲央行维持利率不变的决定符合外界普遍预期，去年9月该央行降息至纪录低点，并称利率已经触及“下限”。

央行总裁德拉吉表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

**英国**

英国央行副总裁夏菲克周二表示，在资金流动“结构性转移”的情况下，已然削弱的市场流动性所面临的最大考验可能还在后头；但若市场震荡威胁到金融稳定，则英国央行将进场干预。夏菲克表示，中国股市、美国公债及瑞郎的激烈震荡，引发央行官员担忧卖压若久拖未消的话，市场可能会不稳，“但最大的考验可能还在后头，”夏菲克在演说时表示。她还试图安抚投资者，称英国央行可以在三个方面施以帮助，包括明确将利率从纪录低位提升的路径等。

英国央行总裁卡尼在上周六刊出的文章中表示，目前处于低位的英国利率不能保证必然上调，不过家庭应该为借贷成本的升高做好准备。

**中国**

中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。

央行网站新闻稿称，要把握好调控力度，既要防止结构调整过程中出现总需求的惯性下滑，又要防止债务率过度上升导致杠杆率过快提高。继续密切监测经济和物价形势变化，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

中国央行双降之后，央行研究局局长陆磊表示，此次降息针对周期性因素，重在治标；普遍和定向降准针对周期和结构性因素，标本兼顾。经济金融周期性因素决定了以降息、降准为主要手段的逆周期宏观调控；经济运行的结构性矛盾决定了定向降准政策的持续优化。

中国央行周一表示，此次降息降准显然都是很传统的、常规的货币政策措施，并不是QE。中国尚未面临“零利率”的约束，名义利率水平仍在“零”之上，此外存款准备金率也相对较高，因此当前在需要增大货币政策支持力度的时候，利率工具及准备金率工具都有使用空间，降准措施也不直接扩大央行的资产负债表，不属于非常规的QE措施。

中国央行副行长易纲近日表示，未来三五年中国经济增长仍将较快，在新型城镇化和改革开放、简政放权的动力之下，6-7%左右的中高速增长有把握。

中国央行货币政策委员会委员黄益平预计，由于结构性减速，中国经济增速明年可能降至6.6%，若坚持“点目标”容易造成被动局面，应落实对经济增长的区间调控框架，以通货膨胀界定增长的上限、以失业率界定增长的下限。

中国央行调查统计司司长盛松成日前撰文指出，中国并未进入“负利率”时期，综合考虑各经济主体的投资理财行为，当前存款替代产品收益率普遍高于银行存款利率，更明显高于同期CPI水平，总体判断目前仍处于“正利率”时期。

中国央行副行长易纲周一表示，利率市场化可为货币政策转向价格型模式创造基础条件，但利率市场化并非一放了之，还是要根据逆周期调控的需要和宏观调控的整体取向，对利率进行调控。 易纲还称，随着利率市场化向前推进，货币政策转型就有了基础条件，同时政策传导也就有了微观基础，中国货币政策调控也就能够比较顺利地转向价格型模式。

中国人民银行研究局局长陆磊周一表示，目前总的货币条件“中性适度”偏宽松，未来一段时间宏观调控包括货币当局都必须高度关注流动性冲击。

**日本**

消息人士表示，日本央行在周五政策会议上将调降本财年经济及通胀展望，但明年的预估只会微调，这或许会让央行将很快进一步宽松货币政策的预期降温。熟知此事的消息人士对路透表示，届时与当前对明年的预测不会相差太多，日本央行在不会扩增大规模的量化宽松计划下，可能维持明年大致朝向2%通胀目标迈进的预测不变。

**其他央行**

新西兰央行周四一如预期，维持指标利率在2.75%不变，但对新西兰元升值表示担忧，暗示下次会议可能再次降息。“汇率自9月以来上涨，如果持续这种趋势，可能损害贸易部门活动以及中期通胀，”新西兰央行总裁惠勒在一份声明中称。新西兰央行此前已经连续三次下调指标利率。

加拿大央行周二勾勒出以其他通胀替代指标帮助指引央行设定利率的可能性，但央行称若非有此必要，框架不会有重大改变。该央行副总裁连恩称，虽然全球经验已显示量化宽松和其他央行政策工具是有效的，但央行认为目前本国还没有必要这么做。

瑞典央行周三维持指标回购利率于负0.35%不变，符合市场预期，央行表示将把央行债券购买计划扩大650亿瑞典克朗(76.5亿美元)，总额提高至2,000亿克朗。 央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)表示，瑞典克朗是影响通胀率上升的重要因素，负0.35%的利率并不是底部，如果有必要，未来会进一步降息。

南非央行周三表示，由于南非的外债仍在上升，美国升息依然可能给南非经济带来风险。“较高的外部融资需求使南非很容易受到潜在市场波动的影响，而市场波动与美国升息相关，”南非央行在9月金融稳定评估报告中说。

新加坡金融管理局表示，其今年出台的宽松货币政策足以降低经济增长面临的下行风险，预计随着油价下跌的影响逐渐消退，通胀率将回升。金管局在周二发布的半年度宏观经济审议报告中称，依赖出口的新加坡经济正在遭受全球经济增长乏力的打压，但对于金管局10月14日会议将祭出更积极刺激举措的预期是“无支撑的”。

瑞士央行理事祖布鲁克周日对瑞士报纸Zentralschweiz am Sonntag表示，只要货币政策需要，瑞士将继续实行负利率。

挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)周五称，挪威央行的货币政策仍有调整空间，并称房价的快速上涨和家庭债务问题仍令人忧心。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......