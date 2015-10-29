美国金融：高盛因员工窃取美联储密件被指监督不力，被罚5,000万美元

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透10月28日 - 纽约州金融服务局(NYDFS)周三表示，高盛将支付5,000万美元罚款，为其员工窃取并与客户分享政府机密文件的指控进行和解。
在这宗和解案中，高盛罕见地坦承犯行，承认未能善尽监督前员工Rohit Bansal之责。熟知此事的一名消息人士周一表示，美国联邦检察官准备对Bansal以及美联储前雇员Jason Gross提出刑事指控。
Gross的律师表示，其当事人周一已与检方完成协商，针对窃盗轻罪认罪。消息人士称，Bansal也在考虑认罪，未能连络上他的律师置评。两人可能面临长达一年的刑期。
高盛在声明中表示，当他们发现Bansal握有美联储的机密信息时，便马上展开调查，并通知相关监管机关。高盛表示，随后便解雇Bansal与另一名“未能将事件向上呈报”的资深员工。
本案也引发外界批评，认为美联储与其监督的许多银行的关系有失严谨。高盛此案的5,000万美元罚款金额，比金融服务局之前对其咨询业务相关不当行为的罚金高出一倍。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。