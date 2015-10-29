美国金融：高盛因员工窃取美联储密件被指监督不力，被罚5,000万美元

路透10月28日 - 纽约州金融服务局(NYDFS)周三表示，高盛将支付5,000万美元罚款，为其员工窃取并与客户分享政府机密文件的指控进行和解。

在这宗和解案中，高盛罕见地坦承犯行，承认未能善尽监督前员工Rohit Bansal之责。熟知此事的一名消息人士周一表示，美国联邦检察官准备对Bansal以及美联储前雇员Jason Gross提出刑事指控。

Gross的律师表示，其当事人周一已与检方完成协商，针对窃盗轻罪认罪。消息人士称，Bansal也在考虑认罪，未能连络上他的律师置评。两人可能面临长达一年的刑期。

高盛在声明中表示，当他们发现Bansal握有美联储的机密信息时，便马上展开调查，并通知相关监管机关。高盛表示，随后便解雇Bansal与另一名“未能将事件向上呈报”的资深员工。