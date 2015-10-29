香港金融：美国货币政策正常化过程已经展开，须留意风险管理--金管局

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透香港10月29日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周四称，美国货币政策正常化过程已经展开，须留意风险管理。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。
陈德霖就传媒查询时表示，“留意到美联储明确表示会在12月的会议决定是否加息，大家要留意美国货币政策正常化过程已经展开，加息只是迟早问题。”
他并称，由于超低利息环境已存在多年，一旦利率开始上升，市场难免会出现较大波动。
他重申，虽然联储局多次表示加息步伐会适度缓慢，但货币政策正常化过程很可能会对全球资金流向、资产价格和金融市场尤其是新兴市场，带来冲击。
“正如我们过去多次强调，大家要留意风险管理，避免过度借贷。”他说。
香港股市恒生指数 周四盘初涨0.4%后跟随亚洲股市走低，香港时间11:28，跌0.31%；反映对利率敏感的香港地产股指数 亦跌0.24%。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)