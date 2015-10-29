更新版 1-美国政经：共和党正式提名莱恩担任众议院议长，领导风格将更趋保守

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
该协议获得莱恩的支持，共和党众议员中只有79票支持，还有187名民主党众议员投了赞成票。莱恩承诺，未来他不会冒然就一项立法要求众议院投票，除非可以在众议院247名共和党议员中获得大多数支持。
该预算协议现在已交给参议院裁量，参议院一些保守派誓言通过程序障碍阻止该案通过。
如果在参议院获得通过，莱恩作为议长的首个重要任务将是实施预算计划，其中包括要在12月11日之前制定出一项重要的涉及多部门的支出议案。
在议长提名人闭门投票表决中，莱恩赢得200票支持，Daniel Webster获得43票。但周四的众议院表决中，莱恩需要获得218票支持才能当选，但Webster一些保守派支持者称，他们将转投支持莱恩。
莱恩从未在众议院担任领导职务，但目前担任众议院筹款委员会主席，他的预算计划让其在共和党保守派中广受尊重。(完) (编译 李婷仪/李爽 审校 高琦/王颖)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。