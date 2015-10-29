更新版 1-美国政经：共和党正式提名莱恩担任众议院议长，领导风格将更趋保守

该协议获得莱恩的支持，共和党众议员中只有79票支持，还有187名民主党众议员投了赞成票。莱恩承诺，未来他不会冒然就一项立法要求众议院投票，除非可以在众议院247名共和党议员中获得大多数支持。

该预算协议现在已交给参议院裁量，参议院一些保守派誓言通过程序障碍阻止该案通过。

如果在参议院获得通过，莱恩作为议长的首个重要任务将是实施预算计划，其中包括要在12月11日之前制定出一项重要的涉及多部门的支出议案。

在议长提名人闭门投票表决中，莱恩赢得200票支持，Daniel Webster获得43票。但周四的众议院表决中，莱恩需要获得218票支持才能当选，但Webster一些保守派支持者称，他们将转投支持莱恩。