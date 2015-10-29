中国央行：货币政策并没有量化宽松但仍有空间，外储有充足流动性--官员

路透北京10月29日 - 中国央行行长助理殷勇周四表示，货币政策并没有实施量化宽松，但未来实施货币政策的空间还是比较大，同时，外汇储备能够为央行的外汇市场操作提供可靠的资金支持。

他在2015北京金融街论坛发言时指出，今年3月起，央行资产负债表规模逐步缩减，截止9月末，比央行的高点下降5.6%。且商业银行的规模在逐步增加，跟过去五年相比属于较高水平的增长率，这一点与实施量化宽松的经济体，去杠杆，从而商业银行资产负债表萎缩这种情况是不相同的。

从利率方面看，中国的利率水平目前仍处在正常的区间，虽然从去年底以来，央行几次调降利率，但一年期存贷款的基准利率是1.35，银行七天回购利率在4%左右，这跟欧、美、日经济体接近零的名义利率水平非常不同。此外，央行收缴的存款准备金率仍然处在历史上比较高的水平，所以利率还有较大的弹性和空间。

“今后随着我们利率市场化改革的继续深化，随着人民币汇率改革不断完善，我们货币政策的模式还会不断地创新，中央银行可以使用的工具还比较多。”他称。

就市场对中国外汇储备规模真实性的关注，殷勇表示，外汇储备具有充足的流动性，中国按照货币基金组织的标准公布货币规模，重要的外汇储备主要投资于全球金融市场的主流领域，具有很高的安全性和流动性，是真金白银的资产。与外汇储备属性不符合的，都已经从储备规模里头扣减。

他并强调，中国的外汇储备能够为央行的外汇市场操作提供可靠的资金支持，流动性是外汇储备管理的目标之一，外汇储备日常的经营活动当中考虑到了资金的需求和金融市场的各种情形，并且做了相应的准备，可以通过各种手段和金融工具提供流动性。

“按照目前的安排，一般情况我们通过自然的方式就能够满足央行外汇市场操作的可能资金需求，如果确实有需要出售资产，外汇储备也有充分的空间和灵活性进行操作，控制市场的影响是我们外汇储备和金融市场共同的利益。”殷勇说。

他同时谈到，中国经济放缓的外溢效应可能被夸大了。全球的经济放缓和资产价格的调整可能还有其他的原因，不能全部归为中国因素的影响。

以中国对全球经济增长的贡献角度看，他分析，2015年，央行预计全球GDP的增速大概是3.1%左右，而中国对GDP的直接贡献有可能达到1.1个百分点左右，即贡献比例可能会达到1/3，这意味着今天中国经济对全球经济的增长的贡献超过了2010年中国的经济增长，不仅贡献没有下降，反而上升了。（完）