企业并购：德仪正在洽购Maxim，但后者恐无意出售--彭博

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透10月28日 - 彭博报导称，德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 正在洽购Maxim Integrated Products ，目前半导体业者寻求购并以削减成本并扩大产品。
彭博引述知情人士的报导称，Maxim亦接到Analog Devices Inc 送来的秋波，但Maxim恐无意出售，除非溢价很高。
德仪发言人士称，该公司的政策是不对谣言或竞争对手的活动置评。
今年半导体业有不少大型购并案，像是Avago Technologies Ltd 称将以370亿美元收购博通(Broadcom) ，以及英特尔 同意以167亿美元买下Altera 。
彭博引述消息人士的话称，Maxim可能也不愿出售，因其不像其他规模较小的对手那样需要扩大规模。这些对手像是Atmel Corp 及PMC-Sierra Inc 均已同意被收购。
德仪股价收升1.09%报58.67美元；Maxim则大涨9.3%至42.01美元。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)