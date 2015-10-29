企业并购：德仪正在洽购Maxim，但后者恐无意出售--彭博

路透10月28日 - 彭博报导称，德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 正在洽购Maxim Integrated Products ，目前半导体业者寻求购并以削减成本并扩大产品。

彭博引述知情人士的报导称，Maxim亦接到Analog Devices Inc 送来的秋波，但Maxim恐无意出售，除非溢价很高。

德仪发言人士称，该公司的政策是不对谣言或竞争对手的活动置评。

今年半导体业有不少大型购并案，像是Avago Technologies Ltd 称将以370亿美元收购博通(Broadcom) ，以及英特尔 同意以167亿美元买下Altera 。

彭博引述消息人士的话称，Maxim可能也不愿出售，因其不像其他规模较小的对手那样需要扩大规模。这些对手像是Atmel Corp 及PMC-Sierra Inc 均已同意被收购。

德仪股价收升1.09%报58.67美元；Maxim则大涨9.3%至42.01美元。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)