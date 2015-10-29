中国货币市场：跨月资金需求推七天回购利率略升，稳中偏松格局料持续

路透上海10月29日 - 中国银行间市场周四主要回购利率 小幅震荡，隔夜略降，七天品种则因跨月资金需求而略升；不过整体资金供给仍充裕，跨月因素扰动难成气候，稳中偏松格局料仍将持续。

交易员并指出，央行再度“双降”后资金面虽保持了宽松，但并未现泛滥局面，而且从本周公开市场逆回购利率仅跟降10个基点（基点）来看，央行也不希望看到货币市场利率过快下降，预计资金价格短期内将维持整理走势。

“还是宽松，七天（回购利率稍涨）因为是跨月了，有比较大的机构在借，不过大行也都在出。”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，今日公开市场继续小幅净回笼，而且还有500亿元国库现金定存到期，不过目前资金供给充足，对流动性没有明显影响。

中国央行公开市场今日进行了100亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率在周二下调10个bp后走稳在2.25%。据此计算，本周公开市场净回笼250亿元，为连续第三周净回笼资金。

上述华东的银行交易员并指出，降准对流动性的利好效应没有预期中那么明显，资金面并未感觉到比之前更为泛滥，可能与外汇占款仍有下降压力有关，虽然在宽松政策呵护下资金预期依旧乐观，但“利率感觉下不动了，也就这样，上下波动不会太大。”

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7579 1.7617 -0.38

七天 2.2882 2.2578 +3.04

14天 2.5940 2.6105 -1.65

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5500 1.7100 +184.00

七天 2.3450 2.2300 +11.50

14天 2.3600 2.4000 -4.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7600 +0.00

七天 2.3400 2.3000 +4.00

14天 2.6300 2.6300 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.7980 1.7960 +0.20

七天 2.2910 2.2920 -0.10

三个月 3.0360 3.0380 -0.20