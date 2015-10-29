中国个股：宝钢称目前仅长期外币债留敞口，未来以人民币融资为主

路透上海10月29日 - 经历了8月人民币汇率的突然贬值后，中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司 高层周四表示，经过前期的紧急应对，目前公司仅长期美元债和长期欧元债留敞口，且未来公司将改变过往海外大量举债的做法，未来将以人民币融资为主。

公司财务总监、董事会秘书朱可炳在网上业绩会上指出，鉴于人民币融资利率处于下行通道，人民币融资与外币融资的利差降低，考虑利率+汇率的综合因素，公司未来将采用以人民币融资为主的融资策略。

“本次人民币断崖式贬值可以说是一个人民币历史上的黑天鹅事件”，他说，在本轮汇改第二天人民币汇率即突破公司预设的外汇融资汇率+利率成本不高于人民币融资的汇率敲出点，公司在当周即完成了绝大部分外汇汇率敞口的封闭和大部分外币融资的切换，也已完成了120亿元人民币的直接融资。

8月11日中国央行突然将人民币兑美元汇率中间价一次性贬值1.9%，即期价格一周内最大跌幅约3%，这对宝钢股份第三季业绩产生重大影响。据三季报，宝钢三季度净利因人民币贬值产生的损失高达20.4亿元。

对于外债敞口的原因，他解释称，年初公司曾按照人民币历史最大贬值幅度3.55%进行了测算，在敞口方式下公司最大损失为13亿元。年初若进行债务切换，人民币和外币融资利差成本为13亿元；而如果在当时进行远期购汇锁定，公司需要支付15亿元的成本。考虑人民币汇率是有管理的汇率机制，公司当时选择了进行敞口操作。

“在人民币贬值预期出现后，我们预期了切换所带来的成本冲击，做了充分的准备，希望是一个平稳缓释的过程，但是两天之内的急速贬值，使得我们被动接受了我们预期的结果。”他说。

前几年，海外主要货币的利率处于低谷，且人民币汇率保持稳定升值态势，宝钢的海外举债令其财务费用大幅降低，甚至产生收益。2005年至2014年，人民币升值和外币融资低成本给宝钢共带来105亿元的收益。不过一旦人民币汇率贬值且宝钢外币头寸没有采取避险措施，那么宝钢将承受较大的汇兑损失。

据宝钢股份三季报，该公司前三季度累计实现净利润22.54亿元人民币，但第三季单季却转为亏损9.20亿元。

国内钢铁业的整体不景气亦令这家国内领先的钢厂盈利能力明显下降。宝钢称，二季度以来国内需求持续低迷，热轧、冷轧、厚板等产品销售价格屡创新低，同时矿石等原料价格市场未出现明显下降，购销两端进一步侵蚀钢铁行业微薄的利润，宝钢的钢铁产品盈利空间也明显收窄。

中国钢铁工业协会周三表示，前三季国内钢铁企业主营业务严重亏损，加上汇兑损失大幅增加，钢铁行业陷入全面亏损境地。1-9月国内大中型钢铁企业亏损总额达281.22亿元。

朱可炳还指出，除了停产的两家子公司宝通钢铁和罗泾钢铁，目前宝钢没有进一步减少产量的计划。

公司总经理戴志浩还预计，未来几年国内的粗钢产能总体会呈现下降趋势，但是进展预计不会快。虽然新增产能建设将受到较好的扼制，但是现有产能的退出更受各类因素的制约，不容乐观。