主要国家经济指标预测--10月30日****

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月30日(五) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 10月 -- -18.9% 企业自身活动指数 -- +16.7% 0005 英国GfK消费者信心指数 10月 正4 正3 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.1% 0030 澳洲民间部门信贷 9月 -- +0.6% 房屋信贷 -- +0.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- -15.6% 房屋开工(较上年同期) +6.6% +8.8% 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.4% (较上年同期) +4.2% +2.5% 0745 法国消费支出(较前月) 9月 +0.2% +0.3% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.9% 0800 瑞士KOF领先指标 10月 正100.0 正100.4 0900 意大利失业率 9月 11.9% 11.9% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 持平 -0.1% 1000 欧元区失业率 9月 11.0% 11.0% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.1% -0.4% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +1.6% (较上年同期) +0.2% +0.2% 1100 意大利PPI(较前月) 9月 -- -0.7% (较上年同期) -- -2.9% 1230 加拿大GDP(较前月) 8月 +0.1% +0.3% 1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- +0.4% 个人所得(较前月) +0.2% +0.3% 个人支出(经季调，较前月) +0.2% +0.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.3% 1230 美国雇佣成本指数 第三季 +0.6% +0.2% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 49.0 48.7 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 92.5 92.1 现况指数 107.0 106.7 预期指数 83.1 82.7 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +1.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月28日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 4,632 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 3,249 -- 2350 日本工业生产初值 9月 +1.0% -0.5% 一个月预估 +4.1% -- 两个月预估 -0.3% -- 10月29日(四) 0030 澳洲出口价格 第三季 持平 -- 进口价格 +1.4% -- 0700 英国Nationwide房价(较前月) 10月 +0.6% +0.5% (较上年同期) +3.9% +3.8% 0855 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 10月 减少0.5 减少0.4 未经季节调整失业人数(万人) 264.9 265.5 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) 278.8 -- 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加12.61 增加11 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加35.95 增加34.5 抵押贷款批准件数(件) 68,874 72,450 M4货供额 -1.0% -- 1000 欧元区企业景气指数 10月 正0.44 正0.32 经济景气指数 正105.9 正105.2 工业景气指数 负2.0 负2.7 服务业景气指数 正11.9 正12.0 消费者信心指数 负7.7 负7.7 消费者通胀预期指数 正0.7 -- 生产者通胀预期指数 负2.4 -- 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.5% +1.6% 最终销售 +3.0% +2.8% 消费者支出 +3.2% -- GDP平减指数 +1.2% +1.5% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +3.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月24日当周 26 26.3 四周均值(万人) 25.9 -- 续请失业金人数(万人) 10月17日当周 214.4 216.0 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.3% -0.1% (较上年同期) -0.4% -- 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 持平 -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) +0.2% +0.1% 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 -2.3% +1.0% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 72 -- 2145 新西兰建筑许可 9月 -5.7% -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 +2.4% +0.6% (较前月) +1.9% +0.4% 服务业产出 +1.2% -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -0.4% +1.2% (较前月) -1.3% +0.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -0.1% -0.2% 全国整体CPI 持平 -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.2% -0.1% 东京地区整体CPI +0.1% -- 2330 日本求才求职比 9月 1.24 1.24 失业率 3.4% 3.4% (完)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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