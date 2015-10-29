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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 07:40 BJT

****主要国家经济指标预测--10月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
    10月30日(五)
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                     10月         --      -18.9%
                   企业自身活动指数                              --      +16.7%
    0005 英国GfK消费者信心指数                      10月         正4        正3
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第三季       --       +0.3%
                                (较上年同期)                     --       +1.1%
    0030 澳洲民间部门信贷                            9月         --       +0.6%
             房屋信贷                                            --       +0.6%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                    9月         --      -15.6%
             房屋开工(较上年同期)                              +6.6%      +8.8%
    0700 德国实质零售销售(较前月)                    9月       +0.4%      -0.4%
                         (较上年同期)                          +4.2%      +2.5%
    0745 法国消费支出(较前月)                        9月       +0.2%      +0.3%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             9月         --       -0.9%
    0800 瑞士KOF领先指标                            10月     正100.0    正100.4
    0900 意大利失业率                                9月       11.9%      11.9%
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   10月初值      持平      -0.1%
    1000 欧元区失业率                                9月       11.0%      11.0%
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        10月初值     +0.1%      -0.4%
                                  (较上年同期)                 +0.2%      +0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                +0.3%      +1.6%
                                  (较上年同期)                 +0.2%      +0.2%
    1100 意大利PPI(较前月)                           9月         --       -0.7%
                  (较上年同期)                                   --       -2.9%
    1230 加拿大GDP(较前月)                           8月       +0.1%      +0.3%
    1230 美国实质个人支出(较前月)                    9月         --       +0.4% 
             个人所得(较前月)                                  +0.2%      +0.3%
             个人支出(经季调，较前月)                          +0.2%      +0.4%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)             +0.2%      +0.1%
                                      (较上年同期)               --       +1.3%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                   --        持平
                                  (较上年同期)                   --       +0.3%
    1230 美国雇佣成本指数                          第三季      +0.6%      +0.2%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)              10月        49.0       48.7
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数       10月终值       92.5       92.1
                                  现况指数                     107.0      106.7
                                  预期指数                      83.1       82.7
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值           9月         --       +1.7%      
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值      预估值 
    10月28日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      前周    4,632        --
         外国投资日本股票(亿日圆)                              3,249        --
    2350 日本工业生产初值                               9月    +1.0%     -0.5%
                     一个月预估                                +4.1%        --
                     两个月预估                                -0.3%        --
    
    10月29日(四)
    0030 澳洲出口价格                                第三季     持平        -- 
             进口价格                                          +1.4%        --
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                    10月    +0.6%     +0.5% 
                           (较上年同期)                        +3.9%     +3.8% 
    0855 德国经季节调整的失业人口变化(万人)            10月  减少0.5    减少0.4 
             未经季节调整失业人数(万人)                       264.9      265.5 
             经季节调整失业率                                  6.4%       6.4% 
             经季节调整失业人数(万人)                         278.8         --
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                         9月 增加12.61    增加11
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加35.95   增加34.5
             抵押贷款批准件数(件)                            68,874      72,450
             M4货供额                                         -1.0%         --
    1000 欧元区企业景气指数                            10月  正0.44      正0.32
                经济景气指数                                正105.9     正105.2
                工业景气指数                                  负2.0       负2.7
                服务业景气指数                               正11.9      正12.0
                消费者信心指数                                负7.7       负7.7
                消费者通胀预期指数                            正0.7          --
                生产者通胀预期指数                            负2.4          --
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率           第三季初值   +1.5%       +1.6%
             最终销售                                         +3.0%       +2.8%
             消费者支出                                       +3.2%          --
             GDP平减指数                                      +1.2%       +1.5%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                    +1.3%       +1.4%
             个人消费支出(PCE)物价指数                        +1.2%       +3.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          10月24日当周      26        26.3
                             四周均值(万人)                    25.9          --
                   续请失业金人数(万人)        10月17日当周   214.4       216.0
    1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)              9月   -0.3%       -0.1%
                              (较上年同期)                    -0.4%          --
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           10月初值     持平      -0.1%
                                (较上年同期)                   +0.3%      +0.2%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   持平      -0.1%
                                     (较上年同期)              +0.2%      +0.1%
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)            　   9月    -2.3%      +1.0%
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    11月      72          --
    2145 新西兰建筑许可                                 9月    -5.7%         --
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                       9月    +2.4%      +0.6%     
                     (较前月)                                  +1.9%      +0.4%
             服务业产出                                        +1.2%        --     
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                   9月    -0.4%      +1.2%     
                         (较前月)                              -1.3%      +0.3%     
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    9月    -0.1%      -0.2%     
             全国整体CPI                                        持平        --     
             东京地区核心CPI(较上年同期)               10月    -0.2%      -0.1%     
             东京地区整体CPI                                   +0.1%        --     
    2330 日本求才求职比                                 9月    1.24       1.24     
             失业率                                            3.4%       3.4%  (完)

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