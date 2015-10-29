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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 12:21 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元走势挣扎，事件合力带来利空作用

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    * 新西兰元持续挣扎着摆脱日低，来到0.6661
    * 美联储会议后续影响对新西兰元的偏空影响可能更为长久
    * 美联储升息的可能性推升美元、加上中国和新兴市场疑虑，打压新
西兰元
    * 小时图支撑位在0.6640/50，之后是新西兰央行会议后创下的低位0
.6620。(完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

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