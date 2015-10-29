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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 12:23 BJT

日本债市：价格下跌，此前美联储依然开放年内升息大门

日本9月工业生产在连续两个月下滑后增长1.0%，制造业者预期10月会进一步增加，这暗示随着中国经济放缓的效应开始消退，日本经济正在脱离低谷。

指标10年期日本公债收益率(殖利率) 升1.5个基点至0.305%，脱离了上日触及的六个月低点0.290%。30年期公债收益率 升2个基点至1.355%。

美国中短期公债收益率隔夜触及一个月最高水平，此前美联储淡化了全球经济疲软对美国经济增长的影响，令12月份加息的可能性依然存在。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.045% +1.0 0.035%

10年期公债 0.305% +1.5 0.290%

20年期公债 1.075% +1.5 1.060%

30年期公债 1.355% +2.0 1.335%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.53 -0.08 148.61

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/孙国玉；审校 王丽鑫/李爽)

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