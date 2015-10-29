日本债市：价格下跌，此前美联储依然开放年内升息大门

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
日本9月工业生产在连续两个月下滑后增长1.0%，制造业者预期10月会进一步增加，这暗示随着中国经济放缓的效应开始消退，日本经济正在脱离低谷。
指标10年期日本公债收益率(殖利率) 升1.5个基点至0.305%，脱离了上日触及的六个月低点0.290%。30年期公债收益率 升2个基点至1.355%。
美国中短期公债收益率隔夜触及一个月最高水平，此前美联储淡化了全球经济疲软对美国经济增长的影响，令12月份加息的可能性依然存在。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.000%
五年期公债 0.045% +1.0 0.035%
10年期公债 0.305% +1.5 0.290%
20年期公债 1.075% +1.5 1.060%
30年期公债 1.355% +2.0 1.335%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.53 -0.08 148.61
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/孙国玉；审校 王丽鑫/李爽)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)