中国汇市：人民币早盘小幅走升市场波动不大，美联储声明影响已提前消化

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
* 人民币早盘小幅走升，而中间价走弱
* 昨日尾盘市场对美联储声明已经提前反应
* 离岸和在岸价差缩窄至200个点子左右
* 6.34-38为近期市场相对均衡点
路透北京10月29日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅上扬，与中间价下跌走势相反。交易员称，虽然美联储12月升息预期增强令新兴市场货币走贬，但昨日尾盘避险资金购汇提前消化了这一影响，今日早盘汇市就只有一波小的美元买盘，结汇力量反而稍强，离岸市场也在走强。
交易员提到，市场对美联储决议的反应稍显平淡，除了昨日提前消化外，跟最近大行结汇较多，对冲客盘购汇力量，令整体汇市结购汇基本均衡有关。近离岸 和在岸价差收缩至约200点，套利盘亦没有什么空间。
“开盘后整体波动性很窄，市场没有太大影响，日间也没有太多结购汇，...在这个点位，是近期的相对均衡点。”一外资行交易员指出。
交易员指出，今日市场结购汇基本均衡，未见到监管层维稳市场的迹象。预计市场近期仍在6.34-38之间窄幅震荡，
北京时间12:18，人民币兑美元 即期报6.3580元，上日收报6.3592元。今日人民币兑美元中间价 报6.3596元，上日中间价为6.3536元。人民币兑美元即期成交额 为108.31亿美元，上日半日为130亿美元。
全球汇市方面，美元指数周四守在两个半月高点附近，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能在12月升息，而市场普遍预期届时欧洲央行将会扩大刺激规模。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3504。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5405元, 上日尾盘为6.5555元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3785/6.3789元, 上一交易日尾盘报6.3905元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 杨淑祯)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)