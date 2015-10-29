中国汇市：人民币早盘小幅走升市场波动不大，美联储声明影响已提前消化

* 人民币早盘小幅走升，而中间价走弱

* 昨日尾盘市场对美联储声明已经提前反应

* 离岸和在岸价差缩窄至200个点子左右

* 6.34-38为近期市场相对均衡点

路透北京10月29日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅上扬，与中间价下跌走势相反。交易员称，虽然美联储12月升息预期增强令新兴市场货币走贬，但昨日尾盘避险资金购汇提前消化了这一影响，今日早盘汇市就只有一波小的美元买盘，结汇力量反而稍强，离岸市场也在走强。

交易员提到，市场对美联储决议的反应稍显平淡，除了昨日提前消化外，跟最近大行结汇较多，对冲客盘购汇力量，令整体汇市结购汇基本均衡有关。近离岸 和在岸价差收缩至约200点，套利盘亦没有什么空间。

“开盘后整体波动性很窄，市场没有太大影响，日间也没有太多结购汇，...在这个点位，是近期的相对均衡点。”一外资行交易员指出。

交易员指出，今日市场结购汇基本均衡，未见到监管层维稳市场的迹象。预计市场近期仍在6.34-38之间窄幅震荡，

北京时间12:18，人民币兑美元 即期报6.3580元，上日收报6.3592元。今日人民币兑美元中间价 报6.3596元，上日中间价为6.3536元。人民币兑美元即期成交额 为108.31亿美元，上日半日为130亿美元。

全球汇市方面，美元指数周四守在两个半月高点附近，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能在12月升息，而市场普遍预期届时欧洲央行将会扩大刺激规模。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3504。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5405元, 上日尾盘为6.5555元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3785/6.3789元, 上一交易日尾盘报6.3905元。