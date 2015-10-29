离岸人民币：9月人民币落回第五全球支付货币，增长仍处良好趋势--SWIFT

路透北京10月29日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)周四指出，按照价值计算，人民币在国际支付货币的排名回落一位，继日元后排名第五位。

SWIFT最新发布的报告显示，根据最新人民币追踪，9月份，人民币占全球支付2.45%，较8月的2.79%有所减少；不过，SWIFT的数据同时显示人民币的潜在增长仍然乐观，9月份的人民币活动占有率高于8月之前过往月份。

“上个月的人民币追踪显示人民币的使用率急增，使人民币上升至全球货币第四位。 ”SWIFT亚太区支付主管Michael Moon指出。

该主管进一步表示，不论人民币排名第四或第五位，重要的是人民币的潜在增长处于良好趋势， 支持这一趋势的佐证包括采用人民币进行贸易结算的公司数目以及支持人民币支付的银行数目不断增加。

SWIFT表示，国际标准的使用以及金融机构提供的服务加强，使人民币处理持续改善，同时也将继续加强人民币及其作为国际支付货币的角色。

8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。过去三年人民币已先后超越七种支付货币的排名，目前仅次于美元、欧元及英镑。

环球银行金融电信协会（SWIFT）是一家金融同业合作组织, 为全球超过200个国家和地区的10,800多家银行、证券金融机构和企业用户提供通信平台、产品和服务。 （完）