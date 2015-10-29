离岸人民币：9月人民币落回第五全球支付货币，增长仍处良好趋势--SWIFT

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透北京10月29日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)周四指出，按照价值计算，人民币在国际支付货币的排名回落一位，继日元后排名第五位。
SWIFT最新发布的报告显示，根据最新人民币追踪，9月份，人民币占全球支付2.45%，较8月的2.79%有所减少；不过，SWIFT的数据同时显示人民币的潜在增长仍然乐观，9月份的人民币活动占有率高于8月之前过往月份。
“上个月的人民币追踪显示人民币的使用率急增，使人民币上升至全球货币第四位。 ”SWIFT亚太区支付主管Michael Moon指出。
该主管进一步表示，不论人民币排名第四或第五位，重要的是人民币的潜在增长处于良好趋势， 支持这一趋势的佐证包括采用人民币进行贸易结算的公司数目以及支持人民币支付的银行数目不断增加。
SWIFT表示，国际标准的使用以及金融机构提供的服务加强，使人民币处理持续改善，同时也将继续加强人民币及其作为国际支付货币的角色。
8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。过去三年人民币已先后超越七种支付货币的排名，目前仅次于美元、欧元及英镑。
环球银行金融电信协会（SWIFT）是一家金融同业合作组织, 为全球超过200个国家和地区的10,800多家银行、证券金融机构和企业用户提供通信平台、产品和服务。 （完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)