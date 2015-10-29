中国债市动态：长债收益率和IRS略涨，FED按兵不动境内观望盘整

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透上海10月29日 - 中国银行间债市周四长债收益率和利率互换(IRS)略涨，主因还是需要时间消化央行“双降”后的过快跌幅。至于美联储10月维持利率不变，则基本符合预期，境内市场继续观望盘整。
国债期货市场上，两个期限主力合约延续上日午后跌势，继续放量下行；进出口行上午招标的三年、五年和10年三期固息债，结果中规中矩。
北京一银行交易员称，FED按兵不动，未脱市场预期。中国经济一时难有改善，境内债市大方向依旧看好，只是经历双降后，买卖盘交投动力均有限，预计会盘整一段时间。
剩余期限近10年的国开行活跃券150218最新报价 3.42/3.40%，上日尾盘为3.40%/3.38%。
美联储(FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。 决议公布后，美国公债价格应声下滑，中短期公债收益率触及一个月最高，因FED声明保留了12月升息的可能性，令原本预计不会暗示今年升息的交易商意外。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报100.145元人民币，较上日结算价下跌0.13%，成交2.42万手；10年期国债主力合约T1512 收报99.20元，较上日结算价下跌0.24%，成交1.16万手。
今日央行公开市场进行了100亿元七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%。据此计算，本周公开市场将净回笼250亿元。另外，今日还有500亿元国库现金到期将收回流动性，不过货币市场供给仍较充裕，主要回购利率仅小幅震荡。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)