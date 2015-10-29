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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 12:41 BJT

中国债市动态：长债收益率和IRS略涨，FED按兵不动境内观望盘整

路透上海10月29日 - 中国银行间债市周四长债收益率和利率互换(IRS)略涨，主因还是需要时间消化央行“双降”后的过快跌幅。至于美联储10月维持利率不变，则基本符合预期，境内市场继续观望盘整。

国债期货市场上，两个期限主力合约延续上日午后跌势，继续放量下行；进出口行上午招标的三年、五年和10年三期固息债，结果中规中矩。

北京一银行交易员称，FED按兵不动，未脱市场预期。中国经济一时难有改善，境内债市大方向依旧看好，只是经历双降后，买卖盘交投动力均有限，预计会盘整一段时间。

剩余期限近10年的国开行活跃券150218最新报价 3.42/3.40%，上日尾盘为3.40%/3.38%。

美联储(FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。 决议公布后，美国公债价格应声下滑，中短期公债收益率触及一个月最高，因FED声明保留了12月升息的可能性，令原本预计不会暗示今年升息的交易商意外。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报100.145元人民币，较上日结算价下跌0.13%，成交2.42万手；10年期国债主力合约T1512 收报99.20元，较上日结算价下跌0.24%，成交1.16万手。

今日央行公开市场进行了100亿元七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%。据此计算，本周公开市场将净回笼250亿元。另外，今日还有500亿元国库现金到期将收回流动性，不过货币市场供给仍较充裕，主要回购利率仅小幅震荡。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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