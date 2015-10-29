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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 14:04 BJT

新兴汇市：多数亚币下跌，因美联储重燃12月升息预期

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.77 121.08 +0.26 -0.92 119.66

坡元 1.4022 1.4024 +0.01 -5.43 1.3260

台币 32.542 32.686 +0.44 -2.53 31.718

韩元 1142.20 1131.00 -0.98 -3.76 1099.30

泰铢 35.57 35.46 -0.31 -7.51 32.90

菲律宾披索 46.88 46.76 -0.26 -4.61 44.72

印尼卢比 13560.00 13470.00 -0.66 -8.70 12380.00

印度卢比 65.14 64.92 -0.33 -3.23 63.03

马币 4.2800 4.2720 -0.19 -18.31 3.4965

人民币 6.3552 6.3592 +0.06 -2.38 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/王兴亚/郑茵 审校 王颖/张若琪/于春红)

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