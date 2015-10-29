美国各类经济指标总览--2015/10/29

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
美国商务部经济分析局(BEA)周四公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长1.5%。 美国劳工部周四公布，10月24日当周一周初请失业金人数为26.0万人。 失业率(%) 5.1 (9月) 5.1 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加14.2 (9月) 增加13.6 (8月修正值) 平均时薪(%) 持平 (9月) +0.4% (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (9月) -0.1 (8月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (9月) +0.1 (8月) 实质所得(%) +0.4 (7月) -0.4 (6月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.5 (9月) 持平 (8月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (9月) +0.3 (8月) 国内生产总值(GDP)(%) +1.5 (第三季初值) +3.9 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.2 (第三季初值) +2.1 (第二季终值) 零售销售(%) +0.1% (9月) 持平 (8月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差586.3 (9月初值) 逆差483.3 (8月) 雇佣成本(%) +0.2 (第二季) +0.7 (第一季) 工业生产(%) -0.2 (9月) -0.1 (8月) 产能利用率(%) 77.5 (9月) 77.6 (8月) 初请失业金人数(万人) 26.0 (10月24日当周) 25.9 (10月17日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余910 (9月) 赤字644 (8月) 领先指标(%) -0.2 (9月) +0.1 (8月修正值) 个人所得(%) +0.3 (8月) +0.5 (7月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加160.2 (8月) 增加189.4 (7月修正值) 企业库存(%) 持平 (8月) 持平 (7月修正值) 建筑支出(%) +0.7 (8月) +0.4 (7月修正值) 消费者信心 97.6 (10月) 102.6 (9月修正值) 房屋开工(万户) 120.6 (9月) 113.2 (8月修正值) 建筑许可(万户) 110.5 (9月修正值) 110.3 (8月) 成屋销售(万户) 555 (9月) 530 (8月修正值) 新屋销售(万户) 46.8 (9月) 52.9 (8月修正值) 工厂订单(%) -1.7 (8月) +0.2 (7月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.2 (9月) -2.3 (8月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.9 (9月) 59.0 (8月) 供应管理协会制造业指数 50.2 (9月) 51.1 (8月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (8月) -0.3 (7月修正值) 进口物价(%) -0.1 (9月) -1.6 (8月修正值) 出口物价(%) -0.7 (9月) -1.4 (8月) 单位劳工成本(%) -1.4 (第二季修正值) +2.6 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +3.3 (第二季修正值) -1.1 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,097 (第二季) 赤字1,183 (第一季修正值)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。