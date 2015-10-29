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市场报道 | 2015年 10月 29日 星期四 22:01 BJT

美国各类经济指标总览--2015/10/29

美国商务部经济分析局(BEA)周四公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长1.5%。 
    
美国劳工部周四公布，10月24日当周一周初请失业金人数为26.0万人。 
    
 失业率(%)                              5.1  (9月)                   5.1  (8月)
 非农业就业岗位(万)                增加14.2  (9月)              增加13.6  (8月修正值)
 平均时薪(%)                           持平  (9月)                 +0.4%  (8月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                -0.2  (9月)                  -0.1  (8月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)            +0.2  (9月)                  +0.1  (8月)
 实质所得(%)                           +0.4  (7月)                  -0.4  (6月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)                -0.5  (9月)                  持平  (8月)
 不包括食品和能源PPI(%)                -0.3  (9月)                  +0.3  (8月)
 国内生产总值(GDP)(%)                  +1.5  (第三季初值)           +3.9  (第二季终值)  
 GDP平减指数(%)                        +1.2  (第三季初值)           +2.1  (第二季终值)   
 零售销售(%)                          +0.1%  (9月)                  持平  (8月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)             逆差586.3  (9月初值)         逆差483.3  (8月)
 雇佣成本(%)                           +0.2  (第二季)               +0.7  (第一季)
 工业生产(%)                           -0.2  (9月)                  -0.1  (8月)
 产能利用率(%)                         77.5  (9月)                  77.6  (8月)
 初请失业金人数(万人)                  26.0  (10月24日当周)         25.9  (10月17日当周)
 联邦预算(亿美元)                   盈余910  (9月)               赤字644  (8月)
 领先指标(%)                           -0.2  (9月)                  +0.1  (8月修正值)
 个人所得(%)                           +0.3  (8月)                  +0.5  (7月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)              持平  (8月)                  +0.1  (7月)
 消费者信贷(亿美元)               增加160.2  (8月)             增加189.4  (7月修正值)
 企业库存(%)                           持平  (8月)                  持平  (7月修正值)
 建筑支出(%)                           +0.7  (8月)                  +0.4  (7月修正值)
 消费者信心                            97.6  (10月)                102.6  (9月修正值)
 房屋开工(万户)                       120.6  (9月)                 113.2  (8月修正值)
 建筑许可(万户)                       110.5  (9月修正值)           110.3  (8月)
 成屋销售(万户)                         555  (9月)                   530  (8月修正值)
 新屋销售(万户)                        46.8  (9月)                  52.9  (8月修正值)
 工厂订单(%)                           -1.7  (8月)                  +0.2  (7月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                 -1.2  (9月)                  -2.3  (8月修正值)
 供应管理协会非制造业指数              56.9  (9月)                  59.0  (8月)
 供应管理协会制造业指数                50.2  (9月)                  51.1  (8月)
 趸售(批发)库存(%)                     +0.1  (8月)                  -0.3  (7月修正值)
 进口物价(%)                           -0.1  (9月)                  -1.6  (8月修正值)
 出口物价(%)                           -0.7  (9月)                  -1.4  (8月)
 单位劳工成本(%)                       -1.4  (第二季修正值)         +2.6  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                       +3.3  (第二季修正值)         -1.1  (第一季修正值)
 经常账(亿美元)                   赤字1,097  (第二季)          赤字1,183  (第一季修正值)

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