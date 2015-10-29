更正-台湾股市：连三日收跌，FED重燃年底加息预期

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(更正内文第二段，加权股价指数报“8,571.08”，非“8,517.08”)
路透台北10月29日 - 台湾股市周四收低1.1%，连续第三日下跌。分析师指出，美联储(FED)决议重燃年底加息预期，使得亚洲股市普遍下滑，台股因外资汇出致使跌幅较大。
台湾加权股价指数 收跌1.10%，报8,571.08点；今日成交初值 为853.10亿台币，上交易日修正后为805.13亿。
〞美元强势导致外资流出，要提防外资在期、现货做多的力道减弱。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
该分析师表示，昨日苹果 股价大涨，但今日盘面的相关概念股如鸿海 却不涨反跌，大盘纵然没有跌破8,550点附近的月线，但台股在国际股市仍偏多的环境下相对弱势，值得关注。
他认为，由于月线仍持续向上走扬，短线纵然跌破，就技术面而言仍有缩脚反弹机会，指数最好不要跌破8,500点否则中期走势有翻空可能。
亚洲股市周四下跌，美元则是维持强势，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)重燃市场对其年底前或加息的预期。
本地时间14:03，MSCI亚太明晟指数 跌1.1%，韩股 跌0.41%。(完)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)