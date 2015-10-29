更正-台湾股市：连三日收跌，FED重燃年底加息预期

(更正内文第二段，加权股价指数报“8,571.08”，非“8,517.08”)

路透台北10月29日 - 台湾股市周四收低1.1%，连续第三日下跌。分析师指出，美联储(FED)决议重燃年底加息预期，使得亚洲股市普遍下滑，台股因外资汇出致使跌幅较大。

台湾加权股价指数 收跌1.10%，报8,571.08点；今日成交初值 为853.10亿台币，上交易日修正后为805.13亿。

〞美元强势导致外资流出，要提防外资在期、现货做多的力道减弱。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

该分析师表示，昨日苹果 股价大涨，但今日盘面的相关概念股如鸿海 却不涨反跌，大盘纵然没有跌破8,550点附近的月线，但台股在国际股市仍偏多的环境下相对弱势，值得关注。

他认为，由于月线仍持续向上走扬，短线纵然跌破，就技术面而言仍有缩脚反弹机会，指数最好不要跌破8,500点否则中期走势有翻空可能。

亚洲股市周四下跌，美元则是维持强势，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)重燃市场对其年底前或加息的预期。