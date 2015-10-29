中国新债：国开行下周二招标增发至多240亿元五期债，期限1-10年

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透上海10月29日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(11月3日)招标增发五期固息债，总额不超过240亿元人民币，期限一至10年。
上述五期债为该行22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。
具体发行条款如下：
2015年第22、23、20、21和18期增发债
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发行上限 1/7年30亿元；3/5年：40亿元；10年：100亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：11月3日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 1/3年：11/9；5/7/10年：11/5
起息日 1年/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10
分销期 1/3年：11/6-11/9；5/7/10年：11/4-11/5
上市日 1/3年：11/11；5/7/10年：11/9
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)