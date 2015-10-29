《中国企业债发行日程表》--10月29日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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*长沙天心城市 8 7 11/5簿记建档 -- AA 11/6-11/10 平安证券
建设投资开发集团 (第3-7年每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)
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贵阳公路 15 7 10/27簿记建档 4.17% AA 10/28-10/30 中信建投证券
桥梁工程 (第3-7年每年末还20%本金/中债信用增进投资股份有限公司担保)
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泸州市城市 7 10 10/27簿记建档 5.50% AA 10/28-10/30 银河证券
停车场建设项目项目收益债券 (附第五年末发行人票面利率选择权和投资者回售选择权)
(第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金)
(泸州市兴泸投资集团有限公司提供差额补偿及担保)
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邳州经济 10 7 10/28簿记建档 *5.00% AA 10/29-11/2 广发证券
开发区经发建设 (第三年起每年末偿还20%本金) 德邦证券
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泰兴虹桥园 6 7 10/28簿记建档 *5.03% AA 10/29-11/3 申万宏源证券
工业开发 (第三年起每年末偿还20%本金)
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茂名港集团 6 7 11/3簿记建档 -- AA- 11/4-11/6 银河证券
(第五年末附投资者回售选择权/广东省融资再担保有限公司提供担保)
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芜湖新马投资 10 7 11/3簿记建档 上限6.00% AA 11/4-11/10 国开证券
(第3-7每年末还20%本金，芜湖市建设投资有限公司担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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内江市兴元实业 5 4 10/29簿记建档 上限6.50% AA 10/30-11/3 平安证券
小微企业增信集合债券 (附第三年末发行人票面利率选择权和投资者回售选择权)
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注: *表示新增。(完)
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