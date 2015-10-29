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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 14:29 BJT

日本股市：日经指数震荡收高，等待日本央行政策会议

但在周五日本央行货币政策会议前，许多投资者持观望态度，交投维持淡静。

任天堂 重挫9%。此前该公司社长君岛达己表示，公司决定推迟发布智能手机游戏，以确保提供稳定的服务。

日本证券类股 跌2.3%，受野村控股 与大和证券集团 拖累，这两家企业公布的第三季获利均逊于预期，股价分别下挫2.9%和2.7%。

东证医药类股指数 涨1.3%，因谨慎的投资者买入防御类股。精密仪器类股 劲扬3.1%，受Hoya Corp 大涨6.9%带动，该公司公布季度获利上升，并且计划回购1,400万股股票。

东证股价指数 收盘持平于1,547.11点，JPX日经400指数 涨0.1%，报13,888.86点。(完)

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