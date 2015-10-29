《路透晚报》--10月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中德关系：德国总理梅克尔称支持快速达成欧盟-中国投资协定

德国总理梅克尔周四在北京表示，将乐于看到国际货币基金组织(IMF)把人民币纳入特别提款权(SDR)篮子。梅克尔还表示，会支持“很快”达成欧盟-中国投资协定，这将为针对自由贸易谈判的可行性研究开辟道路。

--中国央行：货币政策并没有量化宽松但仍有空间，外储有充足流动性--官员

中国央行行长助理殷勇周四表示，货币政策并没有实施量化宽松，但未来实施货币政策的空间还是比较大，同时，外汇储备能够为央行的外汇市场操作提供可靠的资金支持。

--全球经济：人民币若加入SDR，或增强中国经济的外溢影响--IMF官员

国际货币基金组织(IMF)亚太部主任李昌镛周三表示，如果人民币加入IMF指标货币篮子，那么中国经济形势的变化或将对亚洲金融市场产生更大影响。

【金融】

--中国金融：外汇交易中心与德意志交易所计划在德建立合资公司

中国外汇交易中心周四表示，与德意志交易所集团签署合作协议，在德建立合资公司，双方各持有合资公司50%股权。

--离岸人民币：中德合资的证交所下月将挂牌首批人民币计价证券现货产品

中国上海证交所、德意志交易所与中国金融期货交易所周四在北京签署合资协议，将在德国法兰克福成立合资公司--中欧国际交易所股份有限公司。中欧所初期拟重点开发证券现货产品，用人民币计价和结算，预计首批现货产品于11月18日在法兰克福挂牌。

--香港金融：美国货币政策正常化过程已经展开，须留意风险管理--金管局

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周四称，美国货币政策正常化过程已经展开，须留意风险管理。他并称，由于超低利息环境已存在多年，一旦利率开始上升，市场难免会出现较大波动。

【固定收益】

--《分析》中国双降后逆回购利率短期一调到位，美升息预期难成掣肘

中国央行“双降”后首周公开市场逆回购继续缩量并小幅净回笼，中标利率则一次性下调10bp(基点)后企稳。分析人士表示，随着利率市场化推进，公开市场作为官方利率基准之一的重要度提升；无论后续逆回购利率会否继续调降，对市场都将有较强的引导作用。

--中国债市：进一步研究放宽停车场专项债条件，做好多种融资结合--发改委

中国国家发展和改革委员会日前召开会议，讨论运用企业债等融资方式推进城市停车场建设。提出要进一步研究放宽停车场专项债券条件，在国务院支持停车场建设背景下，抓住债券市场融资利率较低的机遇，做好专项建设基金和企业债等多种融资方式结合。

--《中国债市每日综述》国债期货续大挫现券调整亦加剧，短线仍需整固

中国银行间债市周四获利回吐压力持续发酵，期现货齐走弱，国债期货连续两日大挫，10年品种主力合约创近五个月最大单日跌幅，上日走势还算坚挺的现券亦无力支撑调整加剧，中长债收益率多走高逾5个基点（bp），相对而言IRS（利率互换）涨幅稍小。

--中国货币市场：跨月资金需求推七天回购利率略升，稳中偏松格局料持续

中国银行间市场周四主要回购利率小幅震荡，隔夜略降，七天品种则因跨月资金需求而略升；不过整体资金供给仍充裕，跨月因素扰动难成气候，稳中偏松格局料仍将持续。

--中国新债：江苏省下周四将招标发行总额1,167.92亿元一般和专项地方债

中国江苏省财政厅周四公告，将于下周四(11月5日)招标发行总额1,167.9212亿元人民币地方债，其中一般债812亿元，专项债355.9212亿元。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.0266%，10年3.5339%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率为3.0266%和3.2348%；同时招标的10年期增发债，中标收益率3.5339%；对应投标倍数分别为3.73倍、3.69倍和3.31倍。

--新债招标：宁夏3-10年一般地方债利率较下限上浮30-35bp--业内人士

业内人士周四透露，宁夏3-10年一般地方债利率较下限上浮30-35bp。天津3-10年一般地方债利率较下限上浮25bp；天津5-10年专项地方债利率较下限上浮23-25bp。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅走升市场波动不大，美联储声明影响已提前消化

人民币兑美元即期周四早盘小幅上扬，与中间价下跌走势相反。交易员称，虽然美联储12月升息预期增强令新兴市场货币走贬，但昨日尾盘避险资金购汇提前消化了这一影响，今日早盘汇市就只有一波小的美元买盘，结汇力量反而稍强，离岸市场也在走强。

--CNH动态：离岸人民币自盘中低点反弹逾300点，疑似央行出手收敛两地价差

离岸人民币兑美元周四午后上演v型反转，从早盘的低位6.4004一度迅速升至6.3660，涨逾340个点子至一周高点。市场人士揣测是中国央行通过部分中资银行出手干预离岸市场，促使与境内（CNY）价差收敛至150个点子内。

--路透调查：美联储升息前景打击亚币信心，人民币人气由多转空

周四公布的路透调查显示，过去两周来，投资者对新兴亚洲货币的看法转为悲观，因预期美国今年将会升息，而且市场也担忧全球经济增长低迷。投资者对人民币的看法亦转为偏空。

--《焦点》熊猫债十年波折转角遇良机，市场崛起还盼真降门槛

熊猫债在过去十年里可谓名副其实极为稀有，中国近期正大力开放银行间债市、并力促人民币加入特别提款权（SDR）之际，熊猫债能否乘风崛起，市场人士表示，“万事俱备”还待监管层能否真正降下发行门槛的“东风”。

--离岸人民币：9月人民币落回第五全球支付货币，增长仍处良好趋势--SWIFT

环球银行金融电讯协会(SWIFT)周四指出，按照价值计算，人民币在国际支付货币的排名回落一位，继日元后排名第五位。9月份，人民币占全球支付2.45%，较8月的2.79%有所减少；不过，SWIFT的数据同时显示人民币的潜在增长仍然乐观，9月份的人民币活动占有率高于8月之前过往月份。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅反弹收升，观望情绪浓厚致成交额创三周新低

中国股市沪综指周四小幅反弹收升。分析师指出，隔夜美联储声明令市场对其12月加息的预期上升，且中共十三届五中全会将闭幕，市场谨慎心态升温，观望情绪浓厚令成交额创出三周新低，料短线大盘仍将维持震荡调整格局。

--中国证券：新三板分层制度年内将推出，并推出和完善摘牌制度--副总

中国全国股转公司副总经理隋强表示，全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）分层制度年内必将推出，同时也将推出和完善市场的摘牌制度，扩大市场长期资金供给，改善市场流动性。

--中国证券：监管层提定增新要求，长期停牌公司不得直接锁价--报载

上海证券报周四报导，近日中国监管层强调了关于上市公司非公开发行的窗口指导意见，对发行价格、发行对象以及发行规模等提出新要求，明确长期停牌公司不得直接锁价，主要意图应是进一步推动定向增发的市场化定价，保护二级市场投资者。

--香港个股：中国信达成立一支房地产基金，规模超过51亿元人民币

中国主要不良债权管理公司--中国信达联同旗下企业成立一支房地产基金，初步认缴出资总额超过51亿元人民币。

--中港股业绩：中国石油第三季净利同比下降81%，逊于市场预期