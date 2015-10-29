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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 14:26 BJT

标题新闻：全球第二大钢铁商新日铁住金计划10月至3月粗钢产量2,170万吨，上年同期为2,208万吨

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 张明钧; 审校)

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