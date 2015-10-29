香港个股：中国信达成立一支房地产基金，规模超过51亿元人民币

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透香港10月29日 - 中国主要不良债权管理公司--中国信达 联同旗下企业成立一支房地产基金，初步认缴出资总额超过51亿元人民币。
据中国信达旗下香港子公司信达国际 周四在联交所的声明称，该基金将于中国以有限合伙企业方式注册成立，其主要目标为投资城市更新改造项目、安居型商品房项目、房地产开发企业并购项目及在区域位置较好的土地开发项目。
该基金之初步认缴出资总额将为51.01亿元人民币，中国信达出资20亿元占最大部分（39.21%），其余六名合伙人均为中国信达旗下企业，分别是信达国际、信达资本、信达地产、深圳建信、前海华建及聚信通达。信达国际的出资额为3,000万元。
在政府出台多项利好政策的作用下，中国房地产市场持续回暖，金九月成交高位运行。但与此同时，房地产投资增速一路下行，前九月房地产开发投资增速降至2.6%的低位。
香港时间14:33，信达国际逆市升1.83%，报1.11港元；中国信达则跌1.32%，报2.98港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)