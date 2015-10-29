韩股业绩：LG电子第三季营业利润骤降37%，但仍高于预期

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透首尔10月29日 - 韩国消费电子产品生产商LG电子(LG Electronics) 周四表示，第三季营业利润较上年同期骤降37%，但仍高于预期，因其电视机业务在第二季亏损后恢复盈利。
该公司表示，7-9月当季获利为2,940亿韩元(2.5743亿美元)，低于上年同期的4,650亿韩元，但仍高于汤森路透SmartEstimate访问的29名分析师预计的2,660亿韩元。LG电子是仅次于三星电子 的全球第二大电视机生产商。
当季营收较上年同期下降4.7%至14万亿(兆)韩元。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)