韩股业绩：LG电子第三季营业利润骤降37%，但仍高于预期

路透首尔10月29日 - 韩国消费电子产品生产商LG电子(LG Electronics) 周四表示，第三季营业利润较上年同期骤降37%，但仍高于预期，因其电视机业务在第二季亏损后恢复盈利。

该公司表示，7-9月当季获利为2,940亿韩元(2.5743亿美元)，低于上年同期的4,650亿韩元，但仍高于汤森路透SmartEstimate访问的29名分析师预计的2,660亿韩元。LG电子是仅次于三星电子 的全球第二大电视机生产商。