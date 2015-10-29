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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 14:47 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息
提上日程。美联储还淡化了近期全球金融市场动荡局面，称尽管就业增长有所放缓，但美国
劳动力市场仍在复苏。 
    
    新西兰央行周四一如预期保持指标利率不变，但对新西兰元升值表示担忧，暗示下次会
议可能再次降息。 
    
    中国央行行长助理殷勇周四表示，货币政策并没有实施量化宽松，但未来实施货币政策
的空间还是比较大，同时，外汇储备能够为央行的外汇市场操作提供可靠的资金支持。 
    
    香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周四称，美国货币政策正常化过程已经展开，须留
意风险管理。 
    
    欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨爱沙尼亚央行总裁韩伟森(Ardo Hansson)周三表示，E
CB没有理由在12月进一步宽松政策。 
    
    欧洲央行执委普雷特表示，该行有责任动用所有工具来达成通胀目标，否则恐有信誉扫
地之虞。普雷特表示，在寻求提振欧元区通胀的举措之际，欧洲央行正在“毫无禁忌地”评
估政策工具，并参考其他央行的经验。  
    
    瑞典央行周三维持指标回购利率于负0.35%不变，符合市场预期，央行表示将把央行债
券购买计划扩大650亿瑞典克朗(76.5亿美元)，总额提高至2,000亿克朗。瑞典央行总裁英韦
斯(Stefan Ingves)称，负0.35%的利率并不是底部，如果有必要，未来会进一步降息。 
 
    
    南非央行周三表示，由于南非的外债仍在上升，美国升息依然可能给南非经济带来风险
。 
    
    泰国财政部一位高级官员周三表示，泰国政策利率预计将在明年底以前升至1.75%，追
随广为预期的美联储升息步伐。泰国当前利率为1.50%。 

  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.750%                 2015年9月24日降12.5基点
             担保放款融通利率2.125%         2015年9月24日降12.5基点
             短期融通利率4%                 2015年9月24日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.75%              2015年9月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.0%                 2015年7月23日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 蔡美珍；审校 于春红)

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