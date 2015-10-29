美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息 提上日程。美联储还淡化了近期全球金融市场动荡局面，称尽管就业增长有所放缓，但美国 劳动力市场仍在复苏。 新西兰央行周四一如预期保持指标利率不变，但对新西兰元升值表示担忧，暗示下次会 议可能再次降息。 中国央行行长助理殷勇周四表示，货币政策并没有实施量化宽松，但未来实施货币政策 的空间还是比较大，同时，外汇储备能够为央行的外汇市场操作提供可靠的资金支持。 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周四称，美国货币政策正常化过程已经展开，须留 意风险管理。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨爱沙尼亚央行总裁韩伟森(Ardo Hansson)周三表示，E CB没有理由在12月进一步宽松政策。 欧洲央行执委普雷特表示，该行有责任动用所有工具来达成通胀目标，否则恐有信誉扫 地之虞。普雷特表示，在寻求提振欧元区通胀的举措之际，欧洲央行正在“毫无禁忌地”评 估政策工具，并参考其他央行的经验。 瑞典央行周三维持指标回购利率于负0.35%不变，符合市场预期，央行表示将把央行债 券购买计划扩大650亿瑞典克朗(76.5亿美元)，总额提高至2,000亿克朗。瑞典央行总裁英韦 斯(Stefan Ingves)称，负0.35%的利率并不是底部，如果有必要，未来会进一步降息。 南非央行周三表示，由于南非的外债仍在上升，美国升息依然可能给南非经济带来风险 。 泰国财政部一位高级官员周三表示，泰国政策利率预计将在明年底以前升至1.75%，追 随广为预期的美联储升息步伐。泰国当前利率为1.50%。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 蔡美珍；审校 于春红)