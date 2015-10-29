国际油市：原油期货下跌，此前FED按兵不动且原油库存增幅符合预期

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
布兰特原油期货 跌0.39美元至每桶48.66美元，上日上涨近5%。
“似乎前夜的走势动能很强，所以如果欧洲和美国交易时段这种走势继续的话，我不会太感到意外，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。
能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国原油库存上周增加，汽油和馏分油库存降幅超过预期。
库欣库存下降78.5万桶，让报告呈利多基调。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。投资者对美联储将保持利率不动有所预期，但直接指明12月评估升息还是出乎他们的意料。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/孙国玉；审校 于春红/王颖)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)