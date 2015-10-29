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货币新闻 | 2015年 10月 29日 星期四 15:00 BJT

国际油市：原油期货下跌，此前FED按兵不动且原油库存增幅符合预期

布兰特原油期货 跌0.39美元至每桶48.66美元，上日上涨近5%。

“似乎前夜的走势动能很强，所以如果欧洲和美国交易时段这种走势继续的话，我不会太感到意外，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国原油库存上周增加，汽油和馏分油库存降幅超过预期。

库欣库存下降78.5万桶，让报告呈利多基调。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。投资者对美联储将保持利率不动有所预期，但直接指明12月评估升息还是出乎他们的意料。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/孙国玉；审校 于春红/王颖)

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