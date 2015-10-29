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市场报道 | 2015年 10月 29日 星期四 14:55 BJT

《汇市简讯》欧元/美元继隔夜下跌后仍在盘整，有一些空头回补

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* 欧元/美元从隔夜低点1.0896小幅走高，又从亚洲早盘的1.0900涨至1.0940

* 据称前夜遭抛售之后出现空头回补，但从1.0930水平又有卖盘

* 一路向上都挂有卖单，期权到期等因素也限制上档涨势

* 在纽约交割时间，1.0850-60和1.1000水平分别有期权到期

* 1.0900以下有买盘，目前将帮助限制下档

* 1.0900以下，首道支撑见1.0850，以及8月5日和7日形成的双底1.0847/55。(完)

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