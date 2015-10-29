《汇市简讯》欧元/美元继隔夜下跌后仍在盘整，有一些空头回补

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
0630GMT
* 欧元/美元从隔夜低点1.0896小幅走高，又从亚洲早盘的1.0900涨至1.0940
* 据称前夜遭抛售之后出现空头回补，但从1.0930水平又有卖盘
* 一路向上都挂有卖单，期权到期等因素也限制上档涨势
* 在纽约交割时间，1.0850-60和1.1000水平分别有期权到期
* 1.0900以下有买盘，目前将帮助限制下档
* 1.0900以下，首道支撑见1.0850，以及8月5日和7日形成的双底1.0847/55。(完)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。