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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 14:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术面：120水准前方存在诸多重要支撑

0637 GMT

* 美元/日圆汇价未能收在日线图云区下方后，周三劲扬至121.26日圆

* 至120日圆一线存在许多支撑

* 我们依然建议在120.35日圆做多，最终会再次上探周一高点121.60

* 120.49日圆为120.02-121.26涨势的61.8%回档位

* 120.49水平应可为多头大举上攻奠定平台

* 技术图表：link.reuters.com/cuw85w

(完)

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