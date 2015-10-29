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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 15:01 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美联储亮出强硬政策态度，亚股承压

0645 GMT

* 美元/日圆跌0.25%，新西兰元/美元跌0.55%，澳元/美元跌0.14%，美元/离岸人民币跌0.34%

* 日本股市日经指数涨0.17%，中国股市沪综指涨0.17%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.19%，美国10年期公债收益率报2.0849%，美国原油期货跌0.9%

* 新西兰央行放松周期告一段落，但本币升值可能导致再次降息

* 美国第三季经济增长料减速，但库存拖累只是暂时问题

* 日本央行或按兵不动，因工业生产反弹减轻了政策压力

(完)

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