欧股业绩：阿尔卡特-朗讯第三季陷入亏损，诺基亚将于第一季完成收购

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透巴黎10月29日 - 阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 尽管核心网络产品营收增加，但第三季度仍录得亏损，其并称诺基亚 对该公司的收购将按计画于第一季完成。
在可比较的基础上，阿尔卡特-朗讯营收成长5%至34.3亿欧元(37.5亿美元)，经调整营业利润升至2.12亿欧元，利润率为6.2%，高于上年同期的5.2%。
该结果符合分析师对营收的预估，但经调整后营业利润则是逊于预期中的2.49亿欧元。
阿尔卡特-朗讯当季净损为2.06亿欧元，亏损金额高于预期，因该公司减计海底电缆事业；该公司的竞争对手包括瑞典爱立信 及中国华为 。
财务长Jean Raby在与记者进行电话会议时表示，“在与诺基亚合并之前的过渡期内，我们对于能够把注意力保持在执行上面感到高兴。”(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)