欧股业绩：阿尔卡特-朗讯第三季陷入亏损，诺基亚将于第一季完成收购

路透巴黎10月29日 - 阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 尽管核心网络产品营收增加，但第三季度仍录得亏损，其并称诺基亚 对该公司的收购将按计画于第一季完成。

在可比较的基础上，阿尔卡特-朗讯营收成长5%至34.3亿欧元(37.5亿美元)，经调整营业利润升至2.12亿欧元，利润率为6.2%，高于上年同期的5.2%。

该结果符合分析师对营收的预估，但经调整后营业利润则是逊于预期中的2.49亿欧元。

阿尔卡特-朗讯当季净损为2.06亿欧元，亏损金额高于预期，因该公司减计海底电缆事业；该公司的竞争对手包括瑞典爱立信 及中国华为 。

财务长Jean Raby在与记者进行电话会议时表示，“在与诺基亚合并之前的过渡期内，我们对于能够把注意力保持在执行上面感到高兴。”(完)