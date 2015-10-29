路透基点：亚太资源集团11亿美元的贷款已吸引到28家银行参与--TRLPC

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚太资源国际控股有限公司(APRIL，简称亚太资源集团)的11亿美元贷款案已经吸引到28家银行参与。
八家银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，四家银行担任牵头行。
贷款由两部分组成，A部分为10亿美元的三年期定期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点；B部分为1亿美元的五年期循环贷款，利率较Libor加码300个基点。
此案获得亚太资源国际控股(APRIH)、APRIL International Group(AIG)、April Fine Paper Trading(AFPT)及另外七家子公司担保。
借款人Heliosity Consulting(Singapore)为AIG全资子公司。
贷款以及股份、以及销售等方面的协议为担保。
亚太资源集团是新加坡金鹰集团(RGE Group)的一部分，在中国和印尼都有业务。
金鹰集团的另一子公司AAA Oils & Fats Pte在2014年8月筹集了7.25亿美元的贷款，参加的银行有18家，荷兰银行是当时该交易的代理行。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)