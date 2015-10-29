路透基点：亚太资源集团11亿美元的贷款已吸引到28家银行参与--TRLPC

路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚太资源国际控股有限公司(APRIL，简称亚太资源集团)的11亿美元贷款案已经吸引到28家银行参与。

八家银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，四家银行担任牵头行。

贷款由两部分组成，A部分为10亿美元的三年期定期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点；B部分为1亿美元的五年期循环贷款，利率较Libor加码300个基点。

此案获得亚太资源国际控股(APRIH)、APRIL International Group(AIG)、April Fine Paper Trading(AFPT)及另外七家子公司担保。

借款人Heliosity Consulting(Singapore)为AIG全资子公司。

贷款以及股份、以及销售等方面的协议为担保。

亚太资源集团是新加坡金鹰集团(RGE Group)的一部分，在中国和印尼都有业务。

金鹰集团的另一子公司AAA Oils & Fats Pte在2014年8月筹集了7.25亿美元的贷款，参加的银行有18家，荷兰银行是当时该交易的代理行。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)