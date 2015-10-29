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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 15:25 BJT

台湾债市：指标券殖利率因美联储12月可能升息收高，关注明日GDP表现

* 五年指标券殖利率收高，FED保留12月升息的可能
    * 十年增额券成交走高，关注明日台湾GDP数字
    * 五年公债殖利率短线区间看0.76-0.79%

    路透台北10月29日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周四收高，因美联
储货币政策声明保留了12月升息的可能性，这出乎市场意料之外。同时市场也在观望明日台
湾将公布的第三季经济成长率数据。
    
    交易员表示，目前市场资金仍旧偏多，因此尽管美债表现不佳，台债殖利率的升幅仍然
有限。此外，迥异于上日美股的表现，台股 今日跌幅也颇大，部分买盘进场十年增
额券104/12R期，以押注股市可能走弱的利多。
    
    〞可能有人觉得股市有拉回的机会，就进去十年赌一下，〞一位票券商交易员表示。
    
    至于明日将公布的台湾第三季经济成长率，各方多认为目前台湾的景气仍差，尚未见好
转的契机，就算明天的第三季经济成长率结果优于预期，但殖利率逢高还是有不错的买盘，
弹幅也会相对有限。但若劣于预期，则可能变成多头点火的种子。
    
    路透调查15家金融机构中值显示，台湾第三季经济料较去年同期衰退0.6%，创下六年来
低位，主因国际需求转弱，出口表现不佳，使台湾经济顿失成长动能。 
 
      
    交易员也提到，股市近来反弹无力，有走弱的迹象，也是后续盘势的观察重点之一。
    
    台湾股市周四收低1.1%，连续第三日下跌。分析师指出，美联储(FED)决议重燃年底加
息预期，使得亚洲股市普遍下滑，台股因外资汇出致使跌幅较大。    

    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息
提上日程。投资者对美联储将保持利率不动有所预期，但直接指明12月评估升息还是出乎他
们的意料。 

    他们预估，短期内五年公债104/13的交投区间在0.76-0.79%，10年券104/12R则先看在1
.17-1.19%。
      收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                
   5  104/13                   +0.69      0.7739%   0.7710-0.7800%      96.00
    本周国际重要经济数据和事件有： 
    10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1
0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者
信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所
有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在
该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这
是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管
：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说；
    
    10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、
核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率
决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办
活动上的讨论会；
    
    11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1785
          5      104/13                        0.7739
          3       104/1                        0.4900
          2      104/10                      没有成交
 (完)            

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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