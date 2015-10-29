台湾债市：指标券殖利率因美联储12月可能升息收高，关注明日GDP表现

* 五年指标券殖利率收高，FED保留12月升息的可能 * 十年增额券成交走高，关注明日台湾GDP数字 * 五年公债殖利率短线区间看0.76-0.79% 路透台北10月29日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周四收高，因美联 储货币政策声明保留了12月升息的可能性，这出乎市场意料之外。同时市场也在观望明日台 湾将公布的第三季经济成长率数据。 交易员表示，目前市场资金仍旧偏多，因此尽管美债表现不佳，台债殖利率的升幅仍然 有限。此外，迥异于上日美股的表现，台股 今日跌幅也颇大，部分买盘进场十年增 额券104/12R期，以押注股市可能走弱的利多。 〞可能有人觉得股市有拉回的机会，就进去十年赌一下，〞一位票券商交易员表示。 至于明日将公布的台湾第三季经济成长率，各方多认为目前台湾的景气仍差，尚未见好 转的契机，就算明天的第三季经济成长率结果优于预期，但殖利率逢高还是有不错的买盘， 弹幅也会相对有限。但若劣于预期，则可能变成多头点火的种子。 路透调查15家金融机构中值显示，台湾第三季经济料较去年同期衰退0.6%，创下六年来 低位，主因国际需求转弱，出口表现不佳，使台湾经济顿失成长动能。 交易员也提到，股市近来反弹无力，有走弱的迹象，也是后续盘势的观察重点之一。 台湾股市周四收低1.1%，连续第三日下跌。分析师指出，美联储(FED)决议重燃年底加 息预期，使得亚洲股市普遍下滑，台股因外资汇出致使跌幅较大。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息 提上日程。投资者对美联储将保持利率不动有所预期，但直接指明12月评估升息还是出乎他 们的意料。 他们预估，短期内五年公债104/13的交投区间在0.76-0.79%，10年券104/12R则先看在1 .17-1.19%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.69 0.7739% 0.7710-0.7800% 96.00 本周国际重要经济数据和事件有： 10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1 0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者 信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所 有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在 该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这 是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管 ：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说； 10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、 核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率 决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办 活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1785 5 104/13 0.7739 3 104/1 0.4900 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)