《路透晚报》--10月29日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡收高，等待日央行政策会议

日股小幅收高，盘中走势震荡，之前公布的工业生产数据表现强劲，帮助降低了对日本央行周五将进一步放宽政策的预期。日经指数收盘涨0.2%至18,935.71点。东证股价指数收盘持平于1,547.11点。

--中国股市：沪综指小幅反弹收升，观望情绪浓厚致成交额创三周新低

中国股市沪综指小幅反弹收升。分析师指出，隔夜美联储声明令市场对其12月加息的预期上升，且中共十三届五中全会将闭幕，市场谨慎心态升温，观望情绪浓厚令成交额创出三周新低，料短线大盘仍将维持震荡调整格局。沪综指收报3,387.32点，涨12.12点或0.36%，今日成交2,938亿元人民币，此前成交额低点为10月8日的2,588亿元，上个交易日为3,611亿元。

--香港股市：恒指收跌，投资人观望中国五中全会公布经济增长目标

香港股市收低，中国投资人等待稍晚当局公布未来五年经济成长目标。恒生指数收跌0.6%，至22,819.94点，恒生国企指数跌1.1%，至10,439.38点。港股主板成交最活络个股之一为国美电器，劲升12.1%，至1.48港元。香港教育国际大涨12.4%至0.22港元，中建置地持平于0.02港元。

--汇市：美元兑欧元保持强劲，因美欧货币政策分化

美元兑欧元在两个半月高点附近持坚，此前美联储暗示可能在12月升息，凸显出世界各大央行货币政策之间的分化。0844 GMT，美元指数跌0.27%，报97.514，美元/日圆跌0.3%，报120.7，欧元/美元涨0.16%，报1.0937，英镑/美元微跌0.02%，报1.5257美元，澳元/美元跌0.39%，报0.7087美元。

--欧元债市：公债收益率上涨，因美联储暗示12月可能升息

欧元区公债收益率(殖利率)上涨，此前美联储意外的直接指明12月评估升息，将行动提上日程。欧洲市场开盘时，德国10年期公债收益率攀升3个基点至0.47%，与多数可比欧元区债券表现相当。

--国际油市：原油期货下跌，此前FED按兵不动且原油库存增幅符合预期

原油期货下跌，此前美联储宣布维持利率不变，而且最新一周官方石油库存报告显示，原油库存增幅符合预期。0846GMT，美国原油期货跌0.6美元至每桶45.33美元。周三涨逾6%，结束三连跌。布兰特原油期货跌0.61美元至每桶48.44美元，上日上涨近5%。

--全球金市：金价接近两周新低，美联储将12月升息提上日程

金价小幅走高，但仍接近于两周低点，之前美联储暗示12月可能升息，给美元带来支撑，并减弱了无息资产黄金的吸引力。0848GMT，现货金涨至每盎司1,159.86美元，上个交易日下滑1%。周三金价一度跌至1,152美元，为10月13日以来最低。周四美国黄金期货下跌逾1%，白银期货跌2%。

--金属期市：伦铜价格承压，受美联储12月可能加息预期影响

伦敦期铜下滑，因为美国12月升息的可能性加大，提振美元上扬，使得大宗商品对于持有其他货币的投资者而言更加昂贵。0849 GMT，伦敦三个月期铜下跌0.84%至每吨5,160.5美元；上日小幅收低，盘中触及10月8日以来最低的5,134.50美元。上海期交所期铜合约下跌0.2%，报每吨39,030元人民币。