《路透晚报》--10月29日日间新闻摘要（国际版）

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
[市场摘要]
--日本股市：日经指数震荡收高，等待日央行政策会议
日股小幅收高，盘中走势震荡，之前公布的工业生产数据表现强劲，帮助降低了对日本央行周五将进一步放宽政策的预期。日经指数收盘涨0.2%至18,935.71点。东证股价指数收盘持平于1,547.11点。
--中国股市：沪综指小幅反弹收升，观望情绪浓厚致成交额创三周新低
中国股市沪综指小幅反弹收升。分析师指出，隔夜美联储声明令市场对其12月加息的预期上升，且中共十三届五中全会将闭幕，市场谨慎心态升温，观望情绪浓厚令成交额创出三周新低，料短线大盘仍将维持震荡调整格局。沪综指收报3,387.32点，涨12.12点或0.36%，今日成交2,938亿元人民币，此前成交额低点为10月8日的2,588亿元，上个交易日为3,611亿元。
--香港股市：恒指收跌，投资人观望中国五中全会公布经济增长目标
香港股市收低，中国投资人等待稍晚当局公布未来五年经济成长目标。恒生指数收跌0.6%，至22,819.94点，恒生国企指数跌1.1%，至10,439.38点。港股主板成交最活络个股之一为国美电器，劲升12.1%，至1.48港元。香港教育国际大涨12.4%至0.22港元，中建置地持平于0.02港元。
--汇市：美元兑欧元保持强劲，因美欧货币政策分化
美元兑欧元在两个半月高点附近持坚，此前美联储暗示可能在12月升息，凸显出世界各大央行货币政策之间的分化。0844 GMT，美元指数跌0.27%，报97.514，美元/日圆跌0.3%，报120.7，欧元/美元涨0.16%，报1.0937，英镑/美元微跌0.02%，报1.5257美元，澳元/美元跌0.39%，报0.7087美元。
--欧元债市：公债收益率上涨，因美联储暗示12月可能升息
欧元区公债收益率(殖利率)上涨，此前美联储意外的直接指明12月评估升息，将行动提上日程。欧洲市场开盘时，德国10年期公债收益率攀升3个基点至0.47%，与多数可比欧元区债券表现相当。
--国际油市：原油期货下跌，此前FED按兵不动且原油库存增幅符合预期
原油期货下跌，此前美联储宣布维持利率不变，而且最新一周官方石油库存报告显示，原油库存增幅符合预期。0846GMT，美国原油期货跌0.6美元至每桶45.33美元。周三涨逾6%，结束三连跌。布兰特原油期货跌0.61美元至每桶48.44美元，上日上涨近5%。
--全球金市：金价接近两周新低，美联储将12月升息提上日程
金价小幅走高，但仍接近于两周低点，之前美联储暗示12月可能升息，给美元带来支撑，并减弱了无息资产黄金的吸引力。0848GMT，现货金涨至每盎司1,159.86美元，上个交易日下滑1%。周三金价一度跌至1,152美元，为10月13日以来最低。周四美国黄金期货下跌逾1%，白银期货跌2%。
--金属期市：伦铜价格承压，受美联储12月可能加息预期影响
伦敦期铜下滑，因为美国12月升息的可能性加大，提振美元上扬，使得大宗商品对于持有其他货币的投资者而言更加昂贵。0849 GMT，伦敦三个月期铜下跌0.84%至每吨5,160.5美元；上日小幅收低，盘中触及10月8日以来最低的5,134.50美元。上海期交所期铜合约下跌0.2%，报每吨39,030元人民币。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 白云; 审校 李春喜)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)