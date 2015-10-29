金属期市：伦铜价格承压，受美联储12月可能加息预期影响

“一些人预计需求略有好转，但总体而言，我们并没有看到需求明显回升，”CRU的分析师Chunlan Li说。但她也说，国家电网支出增加提供了一些乐观的理由。

中国9月表示，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元人民币。

“这是一个好的信号...这或许意味着今年稍晚或2016年第二季需求可能好转。”

0709 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅下跌0.3%至每吨5,186.50美元；上日小幅收低，盘中触及10月8日以来最低的5,134.50美元。

上海期交所期铜合约 下跌0.2%，报每吨39,030元人民币。

受国庆长假影响，中国10月进口可能低于9月。

不过， 国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周三称，中国今年的经济增速可能接近7%，超过该组织之前的预估，但中期增长前景较不确定。

受中国投入成本下降影响，沪铝 再创纪录新低，正迅速逼近每吨10,000元人民币大关；沪锡 也下跌1.4%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。

加拿大矿商Sherritt International 计划大幅削减旗下两座镍矿的成本并减产，藉以推动持续持于低点的镍价。(完)

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