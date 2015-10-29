版本:
中国
货币新闻 | 2015年 10月 29日 星期四 15:51 BJT

欧股业绩：德意志银行第三季交易部门表现不俗，协助平抚亏损伤痛

路透法兰克福10月29日 - 德意志银行旗下获利丰厚的债券交易业务第三季营收成长20%，协助平抚先前宣布第三季集团税前亏损达创纪录的60亿欧元(66亿美元)伤痛。”

这家德国最大银行周四发布声明指出，企业金融及证券业务营收成长2%至32亿欧元，受利率、信贷、不良资产及新兴市场等业务营收增加带动。

公司亏损原因在于大举提列商誉减记、投资银行部门法务费用、准备出售资产费用、以及诉讼费用增加等。

德意志银行联席执行长克莱恩(John Cryan)周三稍晚宣布，今年和明年将取消派息，他并试图改善银行绩效，并终止一连串的监管纷争。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐