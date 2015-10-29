版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 17:00 BJT

台湾汇市：台币创逾三周低位，美联储引发升息预期且外资汇出

* FOMC声明引发升息猜测，台币创逾三周低位
    * 外资在台股卖超扩大且汇出，但出口商抛汇
    * 明日实质交易区间暂看32.450-32.600

    路透台北10月29日 - 台币兑美元 周四收低1.7角，创逾三周低位。交易员指出
，主要随亚币反映对美国今年加息的猜测而走弱，不过午后离岸人民币 转强以及外
资买汇力道减弱，对台币实质价位提供些许支撑。
    
    交易员表示，今日美元来到32.500以上吸引不少出口商的抛汇卖单，再加上外资买汇积
极，使得上午汇市交易量明显升温。但午后外资转趋消极，改采挂价方式买汇，使得台币稍
有喘息空间，但央行临尾盘的促贬动作令跌幅扩大。
    
    〞今天出口商一直很积极，美元反弹一天后，或许会回到区间。〞一位外商银行交易主
管说。
    
    他表示，今天盘面比较值得留意的，是外资在台股现货的卖超金额扩大并汇出，是否与
明日早上要公布的第三季国内生产总值(GDP)概估可能不佳有关，有待进一步验证。
    
    另一公股银行交易员也指出，午后离岸人民币快速走升，与在岸价差明显收敛，对台币
汇价有正面效果，不过从尾盘央行干预的方式来看，引导贬值方向态度明确，预料在月底出
口商抛汇结束后，台币还是会维持缓步走贬格局。

    路透调查15家金融机构中值显示，台湾第三季经济料较去年同期 衰退0.6%，创下六年
来低位，主因国际需求转弱，出口表现不佳，使台湾经济顿失成长动能。    
    
    
    台币兑美元今日收低1.70角报32.856，前低为7日的32.872。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度略
扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.630/32.660，上日收在32.620。 
    
    今日台币实质交易区间在32.510-32.555；上日交易区间在32.410-32.465。交易员预估
，明日台币实质交易区间暂看在32.450-32.600。
    
    多数新兴亚币周四下跌，因在多数亚洲央行将保持宽松政策的情况下，美联储令市场重
燃起12月升息的预期。 韩元兑美元  在本地市场收于1,142.3
韩元，上日收在1131.0。   
    
    台湾股市周四收低1.1%，连续第三日下跌。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资
在台股卖超56.10亿台币，连三个交易日卖超共计70.99亿台币。 
    
    本周国际重要经济数据和事件：    
    
    10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1
0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者
信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储
主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这是英巴
经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管：跨大
西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说；
    
    10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、
核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率
决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办
活动上的讨论会；
    
    11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。
 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      32.856      32.686   32.510-32.886  32.810     8.40    7.07
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      32.855      32.688   32.511-32.855  32.808     4.79    3.46
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             0.035/0.055           0.020/0.035 
 美元/台币六个月期             0.020/0.050           0.000/0.025
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 董永年; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐