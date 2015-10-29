台湾汇市：台币创逾三周低位，美联储引发升息预期且外资汇出

* FOMC声明引发升息猜测，台币创逾三周低位 * 外资在台股卖超扩大且汇出，但出口商抛汇 * 明日实质交易区间暂看32.450-32.600 路透台北10月29日 - 台币兑美元 周四收低1.7角，创逾三周低位。交易员指出 ，主要随亚币反映对美国今年加息的猜测而走弱，不过午后离岸人民币 转强以及外 资买汇力道减弱，对台币实质价位提供些许支撑。 交易员表示，今日美元来到32.500以上吸引不少出口商的抛汇卖单，再加上外资买汇积 极，使得上午汇市交易量明显升温。但午后外资转趋消极，改采挂价方式买汇，使得台币稍 有喘息空间，但央行临尾盘的促贬动作令跌幅扩大。 〞今天出口商一直很积极，美元反弹一天后，或许会回到区间。〞一位外商银行交易主 管说。 他表示，今天盘面比较值得留意的，是外资在台股现货的卖超金额扩大并汇出，是否与 明日早上要公布的第三季国内生产总值(GDP)概估可能不佳有关，有待进一步验证。 另一公股银行交易员也指出，午后离岸人民币快速走升，与在岸价差明显收敛，对台币 汇价有正面效果，不过从尾盘央行干预的方式来看，引导贬值方向态度明确，预料在月底出 口商抛汇结束后，台币还是会维持缓步走贬格局。 路透调查15家金融机构中值显示，台湾第三季经济料较去年同期 衰退0.6%，创下六年 来低位，主因国际需求转弱，出口表现不佳，使台湾经济顿失成长动能。 台币兑美元今日收低1.70角报32.856，前低为7日的32.872。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度略 扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.630/32.660，上日收在32.620。 今日台币实质交易区间在32.510-32.555；上日交易区间在32.410-32.465。交易员预估 ，明日台币实质交易区间暂看在32.450-32.600。 多数新兴亚币周四下跌，因在多数亚洲央行将保持宽松政策的情况下，美联储令市场重 燃起12月升息的预期。 韩元兑美元 在本地市场收于1,142.3 韩元，上日收在1131.0。 台湾股市周四收低1.1%，连续第三日下跌。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资 在台股卖超56.10亿台币，连三个交易日卖超共计70.99亿台币。 本周国际重要经济数据和事件： 10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1 0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者 信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储 主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这是英巴 经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管：跨大 西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说； 10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、 核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率 决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办 活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.856 32.686 32.510-32.886 32.810 8.40 7.07 司 元太外汇经纪公 32.855 32.688 32.511-32.855 32.808 4.79 3.46 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.035/0.055 0.020/0.035 美元/台币六个月期 0.020/0.050 0.000/0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 黄凯)