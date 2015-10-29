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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 15:50 BJT

更新版 1-日股业绩：索尼第二季获利高于预期，受益于游戏机业务强劲

索尼周三同意收购东芝 的影像感应元件业务，估计交易金额为200亿日圆，并将从东芝接收大约1,100名员工。东芝正在力图走出13亿美元的会计丑闻阴影。

“这项业务对于索尼非常关键，”索尼财务长吉田宪一郎在记者会上表示，“我们在这个领域缺乏工程师，我们欢迎东芝工程师。”

索尼希望，其在相机传感器市场中的优势地位将帮助抵消手机、电视和其它消费电子产品需求疲弱的影响。

索尼手机业务仍然亏损，面临其它亚洲厂商的强烈竞争，亏损206亿日圆。

索尼维持全年度营业利润与营收预期不变。它预测营业利润为3,200亿日圆，接近增长四倍；预期营收为7.9万亿(兆)日圆，下降3.8%。(完)

(编译 张荻/张涛；审校 高琦)

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