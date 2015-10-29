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债券 | 2015年 10月 29日 星期四 15:48 BJT

《汇市简讯》利率走向及技术面暗示欧元/美元恐下测1.0800

路透10月29日 - 0730GMT
    
    * 欧元/美元在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议后创下1.0896低
点，自此之后回升乏力
    * 在美联储会议后，1.0900的障碍已经被打破，各界已将目光放在12
月升息及测试1.0800
    * 1.0800附近预料将为主要障碍位，届时中长期资金买兴料浮现
    * 利率走向分歧有利于欧元/美元空头。技术面也严重偏空
    * 美国及德国两年期公债收益率利差报104.8，创波段新高
    * 两地10年期公债利差处于今年波动区间130-190基点中间，但过去1
0日内已经上扬20个基点(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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