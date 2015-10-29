《汇市简讯》利率走向及技术面暗示欧元/美元恐下测1.0800

路透10月29日 - 0730GMT * 欧元/美元在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议后创下1.0896低 点，自此之后回升乏力 * 在美联储会议后，1.0900的障碍已经被打破，各界已将目光放在12 月升息及测试1.0800 * 1.0800附近预料将为主要障碍位，届时中长期资金买兴料浮现 * 利率走向分歧有利于欧元/美元空头。技术面也严重偏空 * 美国及德国两年期公债收益率利差报104.8，创波段新高 * 两地10年期公债利差处于今年波动区间130-190基点中间，但过去1 0日内已经上扬20个基点(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)