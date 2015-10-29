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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 16:11 BJT

印度金融：卢比计价海外债券将免征汇率升值资本利得税

路透孟买10月29日 - 印度政府周四在电子邮件声明中称，在印度卢比升值的情况下，印度公司在海外发行以卢比计价的债券可免付资本利得税。

政府还澄清，对于这类债券仍适用调降至5%的扣缴税。

印度已将债券投资的扣缴税率从2013年的20%降至当前水平，但是否也适用于海外发行的卢比债券，在此之前曾有一些疑问。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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