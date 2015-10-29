中国债市：进一步研究放宽停车场专项债条件，做好多种融资结合--发改委

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透上海10月29日 - 中国国家发展和改革委员会日前召开会议，讨论运用企业债等融资方式推进城市停车场建设。提出要进一步研究放宽停车场专项债券条件，在国务院支持停车场建设背景下，抓住债券市场融资利率较低的机遇，做好专项建设基金和企业债等多种融资方式结合。
刊登在发改委网站的新闻稿称，财金司要进一步提高效率，探索支持限购城市、私家车保有量较大城市一次申报、分期发行。同时要求各地，协调组织第三批及后续专项建设基金和停车场专项债券项目申报。
国家发改委此前批复四川泸州市基础建设投资有限公司，非公开发行不超过20亿元人民币的停车场建设项目专项债券，开启该类债券先河。本周稍早，泸州市基础建设投资公司首批发行了7亿元的项目收益债券，期限10年，票面利率5.50%。
9月国家发展和改革委员会副主任连维良曾表示，推进停车场建设有利于促进有效投资，规模约3万亿元；融资方面，鼓励企业债等多种形式直接融资以及金融机构信贷支持。
为应对经济下行压力，发改委通过发行债券筹集资金设立专项建设基金、大力推行政府和社会资本合作等多渠道保持投资和经济稳定增长。第一批和第二批专项建设基金在9月底前已实现投放。
发改委今年4月下发通知，将养老产业、战略性新兴产业、城市停车场和城市地下综合管廊建设四类专项债券，列入加快并简化审核类债券，同时并放松相关发债标准。 (完)
参看详情，可点选国家发改委网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)